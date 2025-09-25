40 perce
Hadisírokat tártak fel a békéscsabai temetőben – galériával, videóval
Közel száz, a második világháborúban elesett magyar katona földi maradványait találták meg Békéscsabán a Tabáni evangélikus temetőben. A hadisírok feltárását követően a maradványokat megvizsgálják, illetve azonosítják őket, majd várhatóan tavasszal kerülhetnek vissza végső nyughelyükre.
A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság már több éve tervezte a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben a II. világháborús katonai parcella teljeskörű feltárását. Előzetesen az evangélikus egyházzal és a békéscsabai önkormányzattal is egyeztetések folytak a munkafolyamatról, valamint a helyszínhez köthető forrásanyag vizsgálata is megtörtént. A feltárást, az egykori parcella 7 sorában a HM HIM veszteségi nyilvántartása, a helyi halotti anyakönyv és egy, az önkormányzattól származó összesítés alapján végzik el a napokban.
A hadisírok feltárása során 95 magyar katona földi maradványai kerültek elő
Czirok Dániel honvédelmi alkalmazott, az MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály főelőadója a Beol.hu-nak elmondta, a feltárás ezen a héten fejeződik be. Kiemelte, hogy összesen 95 magyar katona földi maradványai kerültek elő a parcellából, valamint három német katonáé is. Megjegyezte, hogy a németek által végzett 2001-es exhumálásból még visszamaradt egy-két rész a parcellában, várhatóan ott is találhatnak még egy-két fő német katona maradványait.
A földi maradványokat további vizsgálatoknak vetik alá
Mint fogalmazott, a maradványokat a feltárás után Budapestre szállítják, majd antropológiai vizsgálatnak vetik alá őket, mely során összevetik a helyben megszerzett adatokat a vizsgálati adatokkal. Hozzátette, a szakemberek vizsgálják a becsült halálozási életkort, illetve az esetleges sérüléseket is, és mivel az elesett katonákról már vannak információik, ezáltal megpróbálják majd személy szerint azonosítani őket.
– A déli oldalon található parcella, leletekben viszonylag gazdag temetkezéseket tartalmazott, az oda temetett katonák egyenesen a frontról vagy korábbi temetési helyükről kerültek ide. A parcella többi sorában főleg kórházban elhunyt személyeket temettek el, ezeknél viszonylag kevés volt a leletanyag. Főként egyenruházati maradványok kerültek elő, például gombok, övcsatok, bakancsról vagy övről származó bőrmaradványok, illetve egy-két szurony is, de azonossági jegytokokat ugyancsak találtunk – részletezte.
95 magyar katona földi maradványai kerültek előFotók: Beol.hu
Várhatóan tavasszal lesz a magyar katonák újratemetése
Az antropológiai vizsgálatok elvégzése után a hősi halált halt katonák ünnepélyes újratemetése – várhatóan 2026 tavaszán – tervezetten az eredeti helyükön, a Tabáni temető hősi parcellájában lesz majd, ahol a békéscsabai önkormányzattal közösen egy méltó emlékhelyet alakítanak ki számukra.
