Hadisírokat tártak fel a békéscsabai temetőben – galériával, videóval

A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság már több éve tervezte a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben a II. világháborús katonai parcella teljeskörű feltárását. Előzetesen az evangélikus egyházzal és a békéscsabai önkormányzattal is egyeztetések folytak a munkafolyamatról, valamint a helyszínhez köthető forrásanyag vizsgálata is megtörtént. A feltárást, az egykori parcella 7 sorában a HM HIM veszteségi nyilvántartása, a helyi halotti anyakönyv és egy, az önkormányzattól származó összesítés alapján végzik el a napokban.

A hadisírok feltárása során 95 magyar katona földi maradványai kerültek elő a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben. Fotó: Beol.hu

Czirok Dániel honvédelmi alkalmazott, az MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály főelőadója a Beol.hu-nak elmondta, a feltárás ezen a héten fejeződik be. Kiemelte, hogy összesen 95 magyar katona földi maradványai kerültek elő a parcellából, valamint három német katonáé is. Megjegyezte, hogy a németek által végzett 2001-es exhumálásból még visszamaradt egy-két rész a parcellában, várhatóan ott is találhatnak még egy-két fő német katona maradványait.

A földi maradványokat további vizsgálatoknak vetik alá

Mint fogalmazott, a maradványokat a feltárás után Budapestre szállítják, majd antropológiai vizsgálatnak vetik alá őket, mely során összevetik a helyben megszerzett adatokat a vizsgálati adatokkal. Hozzátette, a szakemberek vizsgálják a becsült halálozási életkort, illetve az esetleges sérüléseket is, és mivel az elesett katonákról már vannak információik, ezáltal megpróbálják majd személy szerint azonosítani őket.

– A déli oldalon található parcella, leletekben viszonylag gazdag temetkezéseket tartalmazott, az oda temetett katonák egyenesen a frontról vagy korábbi temetési helyükről kerültek ide. A parcella többi sorában főleg kórházban elhunyt személyeket temettek el, ezeknél viszonylag kevés volt a leletanyag. Főként egyenruházati maradványok kerültek elő, például gombok, övcsatok, bakancsról vagy övről származó bőrmaradványok, illetve egy-két szurony is, de azonossági jegytokokat ugyancsak találtunk – részletezte.