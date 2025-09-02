A gyulai vár hős védőire emlékeztek az ostrom évfordulóján

Az évfordulón arra emlékezünk, hogy 1566 forró nyarán a végvári harcok történetében leghosszabb ideig tartó ostrom során a vitézek százai áldozták életüket gyulai várért, a magyar hazáért, a keresztény Európáért – mondta el kérdésünkre dr. Görgényi Ernő. A polgármester kifejtette, tisztelettel emlékeznek azokra is, akik bár készek voltak meghalni, de túlélték az ostromot.

A gyulai vár hős védőire emlékeztek. Fotó: Dinya Magdolna

A gyulai vár kapitányára is emlékeztek

– Ugyancsak emlékezünk a vár kapitányára, Kerecsényi Lászlóra, Gyula város díszpolgárára is, aki a hősies helytállás reménytelenné válását látva, a várban lévő több száz civil életének védelmében végül a vár feladása mellett döntött. Bár a törökök szabad elvonulást ígértek, mégis hitszegő módon rátámadtak a kivonulókra, többségüket lemészárolták vagy elhurcolták rabszolgának – idézte fel a történteket. – Akik elmenekültek, azok között volt Iktári Bethlen Farkas, a későbbi erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor édesapja is.

Sorsfordító esemény volt

A polgármester hozzátette, az esemény sorsforduló volt a város életében is, hiszen addig egy folyamatos fejlődésen ment keresztül a település.

– Mindez akkor kezdődött, amikor Károly Róbert király privilégiumokat biztosított a város számára. Vásártartási jogot és más fontos jogosítványokat adott, amely a gazdaság fejlődését és a lakosság számának gyarapodását szolgálta – fogalmazott. – Maróti János macsói bán 1405-ben elkezdte építeni a várat, ami újabb lendületet adott a város fejlődésének, míg végül Gyula lett Békés vármegye legjelentősebb települése. A török ostrommal ez a fejlődés megszakadt. 129 éves oszmán uralom következett, majd a vár visszafoglalása során az évtizedes háborúskodásban elpusztult a város és környéke, a lakosság kihalt vagy elmenekült. Ezután az újrakezdés, az újjáépítés folyamata kezdődött.