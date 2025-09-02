szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet

1 órája

A gyulai vár hős védőire emlékeztek az ostrom évfordulóján

Címkék#Dr Görgényi Ernő#Erkel Ferenc Nonprofit Kft#képviselet#vár#haza#Kónya István#Gyula

Az erődítmény hős védőire emlékeztek a gyulai vár elestének 459. évfordulóján. Az emlékezés koszorúit dr. Görgényi Ernő polgármester, Kónya István és Alt Norbert alpolgármester, valamint az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. képviseletében Szappanos Gábor történész helyezte el a gyulai vár falán kedden délelőtt.

Papp Gábor

Az évfordulón arra emlékezünk, hogy 1566 forró nyarán a végvári harcok történetében leghosszabb ideig tartó ostrom során a vitézek százai áldozták életüket gyulai várért, a magyar hazáért, a keresztény Európáért – mondta el kérdésünkre dr. Görgényi Ernő. A polgármester kifejtette, tisztelettel emlékeznek azokra is, akik bár készek voltak meghalni, de túlélték az ostromot. 

A gyulai vár hős védőire emlékeztek
A gyulai vár hős védőire emlékeztek. Fotó: Dinya Magdolna

A gyulai vár kapitányára is emlékeztek

– Ugyancsak emlékezünk a vár kapitányára, Kerecsényi Lászlóra, Gyula város díszpolgárára is, aki a hősies helytállás reménytelenné válását látva, a várban lévő több száz civil életének védelmében végül a vár feladása mellett döntött. Bár a törökök szabad elvonulást ígértek, mégis hitszegő módon rátámadtak a kivonulókra, többségüket lemészárolták vagy elhurcolták rabszolgának – idézte fel a történteket. – Akik elmenekültek, azok között volt Iktári Bethlen Farkas, a későbbi erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor édesapja is.

Sorsfordító esemény volt

A polgármester hozzátette, az esemény sorsforduló volt a város életében is, hiszen addig egy folyamatos fejlődésen ment keresztül a település.

– Mindez akkor kezdődött, amikor Károly Róbert király privilégiumokat biztosított a város számára. Vásártartási jogot és más fontos jogosítványokat adott, amely a gazdaság fejlődését és a lakosság számának gyarapodását szolgálta – fogalmazott. – Maróti János macsói bán 1405-ben elkezdte építeni a várat, ami újabb lendületet adott a város fejlődésének, míg végül Gyula lett Békés vármegye legjelentősebb települése. A török ostrommal ez a fejlődés megszakadt. 129 éves oszmán uralom következett, majd a vár visszafoglalása során az évtizedes háborúskodásban elpusztult a város és környéke, a lakosság kihalt vagy elmenekült. Ezután az újrakezdés, az újjáépítés folyamata kezdődött.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu