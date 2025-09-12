Lázas kislányukért aggódtak a szülők, nem várt fogadtatásban volt részük a gyermekosztályon

Egy kis pozitívum mára – írta a Gyulai csevegőben az eleki édesanya, Burai Viktória a gyulai gyermekosztályon szerzett tapasztalataikról. – Sajnos úgy alakult a helyzet, hogy a másfél éves kislányomat egész napos láz miatt be vittük a párommal a gyulai gyermekosztályra este fél 9 körül. Kicsit félve, de megérkeztünk. Óriási pozitív csalódás volt számunkra. Annyira barátságos közvetlen asszisztens hölgy fogadott minket bent hogy hihetetlen.

A gyulai gyermekosztályon kellemes tapasztalatot szereztek. Fotó: Békés Vármegyei Központi Kórház

Gyulai gyermekosztály: nem mindennapi kedvességgel találkoztak

Mint az édesanya leírta, mivel várniuk kellett a kislánya vizeletmintájára körülbelül 15-20 percet, addig kint volt velük az asszisztens, és próbálta beüzemelni a folyosón a tévét, hogy amíg várnak le tudja magát foglalnia a kislány.

Barátságos hangulat fogadta őket

– Közben nagyon barátságos beszélgetés zajlott köztünk – tette hozzá az anyuka. – Megérkezett a doktor néni is, aki szintén nagyon aranyos, földön járó, közvetlen kedves volt velünk és a kislányommal is. Minden kérdésünkre kedves, emberséges választ kaptunk. Nagyon szépen köszönjük nekik még egyszer és sok kitartást nekik. Több hozzájuk hasonló emberekre lenne szükség a földön és sokkal szebb lenne.

Érdemes kiemelni a gyulai gyermekosztály történetben szereplő két szakembere, dr. Zsigmond Anna és Rotyisné Mészár Anita nevét. S a tévékészülék is folyamatosan működik azóta is az osztályon.

A sürgösségin így bántak a csabai nővel

Egy nagyon pozitív élményt osztott meg Szarka Erika. Szerda este be kellett mennie a csabai kórházba, a sürgősségire, mert felszökött a láza, ami, sajnos, nála végzetes lehet. Orvosa utasítására – ha lázas –, akkor minél hamarabb irány a sürgősségi osztály – így is tett. Ami azután történt, azért nagyon hálás az összes éjszakai dolgozónak a csabai sürgősségin, és ahogy mondta, igazából szavakkal le sem tudja írni.