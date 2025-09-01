1 órája
Jelentős változások szeptembertől Gyopárosfürdőn, mutatjuk, mi történik
Van még ereje a napnak, van még hűsítő víz a medencékben, van még élmény, amiért érdemes fürdőzős helyeket felkeresni. Gyopárosfürdő is ilyen, bár érdemes figyelni a változásokra, mutatjuk, mik ezek szeptember első napjától.
A főszezon végére értek a nyárbúcsúztató fesztivállal, ám a folytatásban is várja a parkfürdő és a gyógyászat a vendégeket. Gyopárosfürdő természeti adottságai (is) páratlanok, szeptemberben ezt is élvezhetik a vendégek akár a medencékből.
Gyopárosfürdő is szezont vált
Az úszók például javában készülnek a híres és hagyományos Nagy Sándor emlékversenyre, a parkfürdőben a versenymedence szeptember 14-éig tart nyitva.
Gyopárosfürdőn szeptember elsejétől az alábbi változásokról értesült hírportálunk:
A termálmedencék kint és bent várják a vendégeket
- A nyitva tartás hétfőtől vasárnapig 9-től 17 óráig.
- A parkfürdő medencéi közül továbbra is élvezhetik a vendégek szeptember 14-éig a tanmedence, az uszoda, a sokszögű termál medence szolgáltatásait; ez utóbbi, a kinti sokszögű termál és a fedett gyógymedence, az alsó szauna az év további részében is várja a vendégeket.
- A gyógyászati kezelések a megszokott időben és módon továbbra is igénybe vehetők.
- A pénztárak közül a gyógyászati bejáratnál lévő pénztár üzemel a folytatásban.
- A parkkemping egyelőre nyitva marad.
