Jelentős változások szeptembertől Gyopárosfürdőn, mutatjuk, mi történik

A főszezon végére értek a nyárbúcsúztató fesztivállal, ám a folytatásban is várja a parkfürdő és a gyógyászat a vendégeket. Gyopárosfürdő természeti adottságai (is) páratlanok, szeptemberben ezt is élvezhetik a vendégek akár a medencékből.

Gyopárosfürdőn is változások léptek életbe szeptember 1-étől. Fotó: Facebook

Gyopárosfürdő is szezont vált

Az úszók például javában készülnek a híres és hagyományos Nagy Sándor emlékversenyre, a parkfürdőben a versenymedence szeptember 14-éig tart nyitva.

Az uszoda is működik, a sportolók emlékversenyre készülnek. Fotó: A szerző felvétele

Gyopárosfürdőn szeptember elsejétől az alábbi változásokról értesült hírportálunk:

A termálmedencék kint és bent várják a vendégeket

A nyitva tartás hétfőtől vasárnapig 9-től 17 óráig.

A parkfürdő medencéi közül továbbra is élvezhetik a vendégek szeptember 14-éig a tanmedence, az uszoda, a sokszögű termál medence szolgáltatásait; ez utóbbi, a kinti sokszögű termál és a fedett gyógymedence, az alsó szauna az év további részében is várja a vendégeket.

A gyógyászati kezelések a megszokott időben és módon továbbra is igénybe vehetők.

A pénztárak közül a gyógyászati bejáratnál lévő pénztár üzemel a folytatásban.

A parkkemping egyelőre nyitva marad.