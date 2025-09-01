szeptember 1., hétfő

Strand

1 órája

Jelentős változások szeptembertől Gyopárosfürdőn, mutatjuk, mi történik

Van még ereje a napnak, van még hűsítő víz a medencékben, van még élmény, amiért érdemes fürdőzős helyeket felkeresni. Gyopárosfürdő is ilyen, bár érdemes figyelni a változásokra, mutatjuk, mik ezek szeptember első napjától.

Csete Ilona

A főszezon végére értek a nyárbúcsúztató fesztivállal, ám a folytatásban is várja a parkfürdő és a gyógyászat a vendégeket. Gyopárosfürdő természeti adottságai (is) páratlanok, szeptemberben ezt is élvezhetik a vendégek akár a medencékből.

Változások szeptembertől Gyopárosfürdőn.
Gyopárosfürdőn is változások léptek életbe szeptember 1-étől. Fotó: Facebook

Gyopárosfürdő is szezont vált

Az úszók például javában készülnek a híres és hagyományos Nagy Sándor emlékversenyre, a parkfürdőben a versenymedence szeptember 14-éig tart nyitva.

Az uszoda is működik, a sportolók emlékversenyre készülnek. Fotó: A szerző felvétele

Gyopárosfürdőn szeptember elsejétől az alábbi változásokról értesült hírportálunk:

A termálmedencék kint és bent várják a vendégeket

  • A nyitva tartás hétfőtől vasárnapig 9-től 17 óráig.
  • A parkfürdő medencéi közül továbbra is élvezhetik a vendégek szeptember 14-éig a tanmedence, az uszoda, a sokszögű termál medence szolgáltatásait; ez utóbbi, a kinti sokszögű termál és a fedett gyógymedence, az alsó szauna az év további részében is várja a vendégeket.
  • A gyógyászati kezelések a megszokott időben és módon továbbra is igénybe vehetők.
  • A pénztárak közül a gyógyászati bejáratnál lévő pénztár üzemel a folytatásban.
  • A parkkemping egyelőre nyitva marad.
A kinti termál medence folyamatosan üzemel. Fotó: Gyopárosfürdő

 

 

