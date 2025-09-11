szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajnokok és ízek

1 órája

Úszók randevúznak, grillezők is versengenek a hagyományos szezonzárón

Címkék#Gyopárosfürdő#Orosházi Úszó Egyesület#Nagy Sándor Emlékverseny#rendezvény#szezon

Ebbe a fürdőbe érkeznek a bajnokok, nagy a készülődés, sok meglepetés vár a vendégekre. Ha Gyopárosfürdő, akkor egy híres és hagyományos úszóverseny az, amivel évtizedek óta a szezont lezárják. Egy medencét ismét feltöltenek, gasztronómiai kalandozások napja is lesz a szombat.

Csete Ilona

Micsoda számok! Idén már 36. alkalommal rendezi meg az Orosházi Úszó Egyesület a Nagy Sándor Emlékversenyt, ahogy eddig, sok évtizede, most is Gyopárosfürdő a házigazda szeptember 13-án. 

Ha Gyopárosfürdő, akkor egy híres és hagyományos úszóverseny
Gyopárosfürdő toronymedencéjét ismét feltöltik. A szerző felvétele

E rangos versenyhez kapcsolódva, hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal megrendezik a gyopi grill- és főzőpartit.

Gyopárosfürdő bajnokokkal és főzőcsapatokkal erősít

A rendezvénynek a Bajnokok és Ízek elnevezést adták. Az a cél, hogy bár az ősz beköszöntött, az idő még kedvező, a parkfürdőben a szezon végleges lezárása előtt teremtsenek piknikhangulatot. 3–5 fős csapatok jelentkezését várják, a sütéshez, főzéshez szükséges húst a szervezők biztosítják (az eszközökről a csapatoknak kell gondoskodniuk).

Amíg az ételek elkészülnek, programok is várják a résztvevőket: lehet jetskizni a tavon, érkezik a Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület bemutatóval. Fellépnek a Candy Dance Crew táncosai, majd a triálosok.

A Nagy Sándor Emlékversenyre, Gyopárosfürdőre érkeznek az úszók. A szerző felvétele

Ismét feltöltik ezt a medencét

Szombatra ismét feltöltik a toronymedencét is Gyopárosfürdőn. Ezzel együtt és az úszóverseny végeztével 4 kinti és a fedett gyógymedence, valamint a finn szaunakabin várja a vendégeket. A belépőjegy ezen a napon egységesen 1900 forint lesz, a parkfürdő 8 órától 21 óráig tart nyitva.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu