Úszók randevúznak, grillezők is versengenek a hagyományos szezonzárón

Micsoda számok! Idén már 36. alkalommal rendezi meg az Orosházi Úszó Egyesület a Nagy Sándor Emlékversenyt, ahogy eddig, sok évtizede, most is Gyopárosfürdő a házigazda szeptember 13-án.

Gyopárosfürdő toronymedencéjét ismét feltöltik. A szerző felvétele

E rangos versenyhez kapcsolódva, hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal megrendezik a gyopi grill- és főzőpartit.

Gyopárosfürdő bajnokokkal és főzőcsapatokkal erősít

A rendezvénynek a Bajnokok és Ízek elnevezést adták. Az a cél, hogy bár az ősz beköszöntött, az idő még kedvező, a parkfürdőben a szezon végleges lezárása előtt teremtsenek piknikhangulatot. 3–5 fős csapatok jelentkezését várják, a sütéshez, főzéshez szükséges húst a szervezők biztosítják (az eszközökről a csapatoknak kell gondoskodniuk).

Amíg az ételek elkészülnek, programok is várják a résztvevőket: lehet jetskizni a tavon, érkezik a Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület bemutatóval. Fellépnek a Candy Dance Crew táncosai, majd a triálosok.

A Nagy Sándor Emlékversenyre, Gyopárosfürdőre érkeznek az úszók. A szerző felvétele

Ismét feltöltik ezt a medencét

Szombatra ismét feltöltik a toronymedencét is Gyopárosfürdőn. Ezzel együtt és az úszóverseny végeztével 4 kinti és a fedett gyógymedence, valamint a finn szaunakabin várja a vendégeket. A belépőjegy ezen a napon egységesen 1900 forint lesz, a parkfürdő 8 órától 21 óráig tart nyitva.