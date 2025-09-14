szeptember 14., vasárnap

Határozat

1 órája

Így döntött a város a helyi önazonosság védelméről

Címkék#gyomaendrődi testület#napirend#feladat#önkormányzat#polgármester

A júliusban hatályba lépett törvényt a gyomaendrődi testület is napirendre tűzte. Döntés született a további teendőkről a törvény bevezetésével kapcsolatban.

Szabó Tímea

Országosan július 1-től lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely új lehetőségeket és feladatokat hoz a települési önkormányzatok számára. A gyomaendrődi képviselő-testület legutóbbi ülésén napirendre tűzte egy esetleges helyi rendelet megalkotásának kérdését. A testület többségi döntése alapján jelenleg azonban nem született végleges határozat. Toldi Balázs polgármester szeptember 1-i sajtótájékoztatójában hangsúlyozta, hogy egy ilyen, a közösség identitását és jogait érintő szabályozás megalkotásához alapos és részletes információkra van szükség. 

Toldi Balázs polgármester videóban tájékoztatta a lakosságot. Fotó: Beol.hu

Az önkormányzat továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a törvény végrehajtásának alakulását, valamint a többi település tapasztalatait. Amint rendelkezésre áll a megfelelő szakmai háttér és információ, a kérdést ismét napirendre veszik, és a testület meg fogja vizsgálni a helyi rendelet megalkotásának lehetőségét. 

 

 

