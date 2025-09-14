Így döntött a város a helyi önazonosság védelméről

Országosan július 1-től lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely új lehetőségeket és feladatokat hoz a települési önkormányzatok számára. A gyomaendrődi képviselő-testület legutóbbi ülésén napirendre tűzte egy esetleges helyi rendelet megalkotásának kérdését. A testület többségi döntése alapján jelenleg azonban nem született végleges határozat. Toldi Balázs polgármester szeptember 1-i sajtótájékoztatójában hangsúlyozta, hogy egy ilyen, a közösség identitását és jogait érintő szabályozás megalkotásához alapos és részletes információkra van szükség.

Toldi Balázs polgármester videóban tájékoztatta a lakosságot. Fotó: Beol.hu

Az önkormányzat továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a törvény végrehajtásának alakulását, valamint a többi település tapasztalatait. Amint rendelkezésre áll a megfelelő szakmai háttér és információ, a kérdést ismét napirendre veszik, és a testület meg fogja vizsgálni a helyi rendelet megalkotásának lehetőségét.