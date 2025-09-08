szeptember 8., hétfő

Világnap

1 órája

A néma járvány ellen szuper hatékony a mozgás, megmutatta a gyógytornász

Címkék#fizioterapeuta#gyógytorna#panasz#Rózsa Gyógyfürdő

Recseg s ropog minden porcikád, és az ülő munka miatt már kiegyenesedni is fájdalmas? A rendszeres testmozgás szinte mindenre gyógyír, ez bebizonyosodott az országos kezdeményezéshez kapcsolódó tótkomlósi programon is, ahol egy gyógytornász adott az érdeklődőknek útravalót.

Csete Ilona

Tudtad, hogy a a mozgás az egyik legerősebb gyógyszer a csontritkulás ellen? És még ennél is többet elárult Cselovszki Boglárka gyógytornász, fizioterapeuta a fizioterápia világnapján, a Rózsa Gyógyfürdő gyógyászati részlegén az érdeklődőknek. Erős csontok, aktív élet címmel tartott előadást is.

számos problémán tud segíteni a gyógytornász
A gyógytornász megtornáztatta a résztvevőket a tótkomlósi fürdőben. Fotó: BMH

Ne lepődj meg, a gyógytornász mennyi mindenhez ért

Az idén első alkalommal megszervezett világnap apropója volt, hogy segítse a mozgással összefüggő panaszok megértését, megelőzését és rávilágítson a gyógytornász-fizioterapeuták szerteágazó szerepköreire, hiszen számos olyan esetben is tudnak segíteni, amire első körben nem feltétlenül gondolna valaki, aki nem találkozott még velünk.

Az országos programhoz csatlakoztak a tótkomlósiak. Cselovszki Boglárka a közös torna végén elmondta, ezt az állapotot „néma járványként” is említik, mivel az első tünetek megjelenése előtt csendben zajlik az emberi szervezetben. A betegség sokakat érint, főként idősebb korban, de a jó hír az, hogy tudatos mozgással nagyon sokat tehetünk ellene.

Cselovszki Boglárka gyógytornász-fizioterapeuta előadást is tartott. Fotó: BMH

Csontritkulás: mozgással sokat tehetünk egészségünkért 

– Gyógytornászként az a fő feladatunk, hogy megmutassuk: a rendszeres, célzott gyakorlatok erősítik a csontokat, javítják az egyensúlyt, segítenek abban, hogy biztonságosabban, magabiztosabban éljük a mindennapokat. A közös tornával az volt a célom, hogy bebizonyítsuk együtt: a mozgás mindenki számára elérhető, kortól függetlenül. Kis lépésekkel, rendszeres gyakorlással erősebb csontokat, biztosabb járást és jobb életminőséget nyerhetünk.

 

 

