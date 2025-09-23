2 órája
Egy pillanat alatt megtörtént a tragédia – ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma
Egyre több kisgyermek válik részesévé valamilyen balesetnek. Ha nem figyelünk, a tragédia egy pillanat alatt megtörténhet. A gyermekbalesetek számának emelkedése összefüggésbe hozható az e-rollerek térnyerésével is.
Egyre hosszabb az a lista, melyet a Beol.hu oldaláról gyűjtöttünk össze, és a gyermekbalesetekről szól. A legkisebbekre leselkedő veszély felismerésében nagy szerepet kap a szülők felelőssége is. Az esetek többségében a közlekedési balesetek szerepelnek, de a veszély nemcsak a közutakon, hanem a játszótéren, és az otthoni környezetben is felbukkanhat.
A gyermekbalesetek listája igen hosszú
- Legutóbb egy közlekedési balesetben szenvedett könnyebb sérüléseket egy kisgyermek, amikor frontálisan karambolozott két autó Békés határában. Az ütközés egy kanyarban történt, a balesetben pedig apa és fia sérültek meg.
- Sokáig küzdöttek egy 10 éves kisfiú életéért, aki végül feladta a küzdelmet. A gyermek július 11-én, Kányházán, a 197-es úton esett el egy kölcsönkapott elektromos rollerrel, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy több mint két hónapnyi kórházi küzdelem után elhunyt – írta meg a baon.hu. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset után a gyermek szíve és légzése is leállt. A helyszínre riasztott SMURD intenzív terápiás egység újraélesztette, intubálta, majd a nagybányai sürgősségire szállította. Bár az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért, végül nem tudták megmenteni.
- A körültekintő és megfontolt közlekedés hiányát jelzi az az eset is, ami szeptember közepén történt Körösladányban. A szenvedő fél itt is egy fiatal gyermek volt. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, a baleset Körösladány belterületén, a Nadányi és a Lenkei utca kereszteződésében történt. Egy 11 éves fiú a kerékpárútról úgy hajtott ki biciklijével, hogy nem adott elsőbbséget egy személygépkocsinak, ami elütötte. A fiú a balesetben súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
- Az eset előtt egy nappal Gyomaendrődről kellett kórházba szállítani egy 5 éves gyermeket. Szeptember 13-án egymásnak ütközött két személyautó a Bajcsy-Zsilinszky úton, a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében. A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A mentőszolgálatnál megkeresésünkre közölték, a helyszínről három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset az elsőbbségadás elmulasztása miatt történt.
Dobozon történt a nyár sokkoló gyermekbalesete
A nyár közepén ijesztő baleset történt Dobozon. Egy szombati lakodalomban a szertartás közben egy nagy fa borult rá gyermekekre. Kritikus állapotban, többek között koponyasérüléssel, mellkasi és belső sérülésekkel szállította a mentőhelikopter kórházba a balesetet szenvedett két és féléves kisfiút. A mentők már a helyszínen életmentő beavatkozást végeztek a kisfiún. Mellette egy 10 éves gyermek is megsérült, őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A Békés vármegyei rendőrségnél közölték, a Békéscsabai Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, és vizsgálják a történtek körülményeit.
Alig indult el a tanév, szeptember 5-én máris megtörtént az első ijesztő e-rolleres baleset. Egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra egy elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. A baleset következtében a fiatal lány könnyű sérüléseket szenvedett.
Az iskolakezdés kapcsán egy édesanya írta meg elektromos rollerező gyermeke történetét, kislánya brutális balesetét. A kislány olyan sérülést szerzett, hogy két hétig nem beszélhetett, nem ehetett semmi szilárdat, kizárólag folyadékot vehetett magához szívószállal, és hanyatt fekve párnákkal kiékelve alhatott.
Élet-halál között e-rolleres baleset miatt a kisváros két lakója, megszólalt a polgármester
Így látja a helyzetet a gyermekorvos
Nem csak országos szinten, de egymást érik az elektromos rollerrel történt súlyos balesetek Békés vármegyében is. A nyár folyamán szinte minden hétre jutott egy-egy ilyen baleset. Mint azt Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke elmondta, Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház is gyakran beszámol ilyen sajnálatos eseményekről. – Sajnos Békés vármegyében is nagyon komoly balesetek történnek, amelyekről gyakran éppen az érintett szülők számolnak be, hogy figyelmeztessenek másokat az elővigyázatosságra – tette hozzá a szakember.
- Az elektromos roller vagány, fiatalos és gyors, de balesetkor nagyon komoly következményei lehetnek a használatának.
- Koponyasérülés, koponyán belüli vérzések, állkapocstörés, végtagsérülések egyaránt előfordulnak.
- Megtörtént az is, amikor a roller kormánya eséskor nagy ütést mért a gyermek hasára, emiatt lép- vagy májsérülés keletkezett, de éppen nem rég fordult elő, hogy a kormány olyan erővel nyomta a beleket, hogy azok megrepedtek, és több műtétre is szükség volt.
A gyermekbalesetekre a rendőrség is felhívja a figyelmet
A gyermekbalesetekre hívja fel a figyelmet az egyik sokkoló rendőrségi videó is. A felvételen egy kislány látható, aki zenét hallgatva sétál a gyalogátkelő felé, és közben nem néz fel, a telefonját nyomkodja, később egy, a zebrához gyorsan érkező, kétségbeesett motoros sajnálkozik, de már későn. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mennyire lényeges, hogy odafigyeljünk egymásra az utakon.
„Olyan kár, hogy nem néztél fel a telefonból!” – mondja a kétségbeesett motoros, aki így folytatta: – Tudom, hogy gyorsan mentem, de már nem fogok tudni megállni! Sajnálom. A fűben pedig ott hever a fülhallgató, mutatva súlyos baleset történ(hetet)t.
Lassíts! Nézz fel!
– figyelmeztet a videó.
Dombegyházán történt az az eset is, melynek során egy hároméves gyermek lett súlyos baleset áldozata. Egy 25 éves anya felügyelet nélkül hagyta az utcán gyermekét, hogy a közeli boltban bevásároljon. A közút mellett egyedül maradt kisfiú körültekintés nélkül megindult az út másik oldalán lévő buszmegálló felé, és nekiszaladt az úttesten szabályosan közlekedő, és a balesetet elkerülni már nem tudó személykocsi jobb oldalának. A baleset során a gyermek 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A játszótéren is veszély leselkedhet a kicsikre
Persze, nem csak a közutakon, hanem a játszótéren is leselkedhet veszély gyermekeinkre. Nemrégiben a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. hívta fel a figyelmet egy felelőtlen tettre: valaki, vagy valakik szándékosan teszik tönkre a játszótéri hintákat. Néhány napja az egyik ilyen hinta – aminek láthatóan meglazították az egyik felfogató csavarját – leszakadt egy kisgyermek alatt. Szerencsére a szülő jelenlétében hintázó gyermek komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet. Arra kérik azt, aki látta, vagy tudomása van arról, hogy ki vagy kik rongálják meg így, teszik szándékosan balesetveszélyessé a hintákat, hogy az információt jelezze feléjük.
Az egyik legsokkolóbb eset
Listánk végén egy igazán sokkoló baleset következik. Igaz, az eset nem most nyáron történt, de jól példázza azt, hogy egy pillanatra sem lankadhat a szülők figyelme. Húsdarálóba szorult egy 2 éves kislány karja. Helikopterrel szállították a Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe azt a kétéves nagykőrösi kislányt, akinek egy elektromos húsdaráló roncsolta szét a jobb kezét és alkarját. A kórház kézsebészei a gyermek csont, ideg és ínsérüléseit vértelenségben megműtötték. A műtét után a sérült szövetek keringése rendeződött, fertőzésre utaló jeleket nem észleltek, ezért bíznak benne, hogy a gyermek keze teljes funkcióval helyre fog állni – írták a kórház a közösségi oldalán.