Egy pillanat alatt megtörtént a tragédia – ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma

Egyre hosszabb az a lista, melyet a Beol.hu oldaláról gyűjtöttünk össze, és a gyermekbalesetekről szól. A legkisebbekre leselkedő veszély felismerésében nagy szerepet kap a szülők felelőssége is. Az esetek többségében a közlekedési balesetek szerepelnek, de a veszély nemcsak a közutakon, hanem a játszótéren, és az otthoni környezetben is felbukkanhat.

Ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma. Fotó: Shutterstock illusztráció

A gyermekbalesetek listája igen hosszú

Legutóbb egy közlekedési balesetben szenvedett könnyebb sérüléseket egy kisgyermek, amikor frontálisan karambolozott két autó Békés határában. Az ütközés egy kanyarban történt, a balesetben pedig apa és fia sérültek meg.

Sokáig küzdöttek egy 10 éves kisfiú életéért, aki végül feladta a küzdelmet. A gyermek július 11-én, Kányházán, a 197-es úton esett el egy kölcsönkapott elektromos rollerrel, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy több mint két hónapnyi kórházi küzdelem után elhunyt – írta meg a baon.hu. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset után a gyermek szíve és légzése is leállt. A helyszínre riasztott SMURD intenzív terápiás egység újraélesztette, intubálta, majd a nagybányai sürgősségire szállította. Bár az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért, végül nem tudták megmenteni.

A körültekintő és megfontolt közlekedés hiányát jelzi az az eset is, ami szeptember közepén történt Körösladányban. A szenvedő fél itt is egy fiatal gyermek volt. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, a baleset Körösladány belterületén, a Nadányi és a Lenkei utca kereszteződésében történt. Egy 11 éves fiú a kerékpárútról úgy hajtott ki biciklijével, hogy nem adott elsőbbséget egy személygépkocsinak, ami elütötte. A fiú a balesetben súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Az eset előtt egy nappal Gyomaendrődről kellett kórházba szállítani egy 5 éves gyermeket. Szeptember 13-án egymásnak ütközött két személyautó a Bajcsy-Zsilinszky úton, a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében. A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A mentőszolgálatnál megkeresésünkre közölték, a helyszínről három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset az elsőbbségadás elmulasztása miatt történt.

Dobozon történt a nyár sokkoló gyermekbalesete

A nyár közepén ijesztő baleset történt Dobozon. Egy szombati lakodalomban a szertartás közben egy nagy fa borult rá gyermekekre. Kritikus állapotban, többek között koponyasérüléssel, mellkasi és belső sérülésekkel szállította a mentőhelikopter kórházba a balesetet szenvedett két és féléves kisfiút. A mentők már a helyszínen életmentő beavatkozást végeztek a kisfiún. Mellette egy 10 éves gyermek is megsérült, őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A Békés vármegyei rendőrségnél közölték, a Békéscsabai Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, és vizsgálják a történtek körülményeit.