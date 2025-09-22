2 órája
Idegesítő hibajelzés a műszerfalon – több tízezerbe is fájhat, ha elromlik ez az apróság
Biztosan már sok autós találkozott a keréknyomás visszajelző lámpával, mégsem tudta mindig eldönteni, hogy valós hibát jelez-e a rendszer. A guminyomás szenzor szinte minden újabb autóban ott van, így drága mulatság lehet, ha tönkremegy.
A guminyomás szenzor vagy TPMS szenzor egy olyan érzékelő, amely a gépjármű abroncsainak légnyomását méri valós időben. A rendszer célja, hogy figyelmeztesse a vezetőt, ha az abroncsok légnyomása túl alacsony vagy túl magas, ami növeli a biztonságot, csökkenti a gumiabroncs kopását, és javítja az üzemanyag-hatékonyságot.
A guminyomás szenzor általában kétféle lehet:
- Direkt TPMS: az abroncsban, vagy annak közelében található érzékelő közvetlenül méri a légnyomást, és az adatot vezeték nélküli úton továbbítja az autó fedélzeti számítógépéhez.
- Indirekt TPMS: nem mér közvetlenül légnyomást, hanem az ABS vagy a kerékfordulatszám-érzékelők adataiból következtet az abroncsok nyomására (például ha egy kerék gyorsabban forog, mert kisebb az átmérője a leeresztett guminyomás miatt).
Miért jelezhet be a guminyomás szenzor az autóban?
A guminyomás szenzor több okból is jelezhet az autóban, általában azért, mert valami probléma van az abroncsok légnyomásával vagy a rendszer működésével. Leggyakrabban ezek az okok állnak a hibajelzés mögött:
- Alacsony guminyomás: ez a leggyakoribb ok. Ha az abroncsok légnyomása a gyártó által előírt érték alatt van, a szenzor figyelmeztet, mert ez veszélyes lehet (rosszabb tapadás, nagyobb kopás, megnövelt üzemanyag-fogyasztás).
- Magas guminyomás: bár ritkább, de ha az abroncs túl magas nyomású, az is jelezhet, mert az abroncs kényelmetlen lehet, és gyorsabban károsodhat.
- Légnyomás-ingadozás: például a hőmérsékletváltozás miatt (hideg időben csökkenhet a nyomás), ami az érzékelőnek figyelmeztetésre adhat okot.
- Nincs megfelelő kapcsolat: ha az érzékelő nem tudja elküldeni az adatokat a központi egységnek (például rádiójel interferencia miatt), akkor hibajelzést adhat.
- Nem megfelelő kerékcsere vagy nyári/téli abroncsok cseréjekor: ha az új gumikban nincs vagy nincs megfelelően beállítva a TPMS, akkor a rendszer hibát jelezhet.
- Szelep vagy szenzor hibája: ha az érzékelő eleme lemerült vagy meghibásodott, vagy a szelep sérült, akkor is jelezhet a rendszer.
Szakemberek szerint, ha bejelez a guminyomás szenzor, érdemes mielőbb ellenőrizni a gumik nyomását és szükség esetén a szenzorokat is, hogy biztonságosan közlekedhessünk.
Tényleg gyakrabban mennek tönkre a magyar utak miatt a szenzorok?
Szikora Zsolt békéscsabai autószerelő kérdésünkre elmondta, hogy a guminyomás szenzoroknak is megvan az optimális élettartama. Kiemelte, hogy jó esetben egy új autónál 3-5 évig nem fog elromlani ez a berendezés, azonban 7-8 éves korban már előjöhetnek a hibák, így gyakran cserére lehet szükség.
– Az biztos, hogy nem tesz ennek a szenzornak jót, hogy benne van a kerékben és folyamatosan kapja a rázkódást, ugyanakkor azt nem lehet kijelenteni, hogy a magyar utak rosszabb minősége miatt hamarabb tönkre is mennének. Régen egyébként az ABS jelzett, ha túl nagy volt a nyomásvesztés a gumiabroncsban, annak idején tehát így is meg tudták ezt oldani, most pedig cserélgethetjük 20-30 ezerért a guminyomás szenzorokat, de nincs mit tenni, az újabb autókban ez már szinte széria felszereltség lett – összegzett a szakember.
