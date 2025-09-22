Idegesítő hibajelzés a műszerfalon – több tízezerbe is fájhat, ha elromlik ez az apróság

A guminyomás szenzor vagy TPMS szenzor egy olyan érzékelő, amely a gépjármű abroncsainak légnyomását méri valós időben. A rendszer célja, hogy figyelmeztesse a vezetőt, ha az abroncsok légnyomása túl alacsony vagy túl magas, ami növeli a biztonságot, csökkenti a gumiabroncs kopását, és javítja az üzemanyag-hatékonyságot.

A guminyomás szenzor sokszor jól jön, azonban ha elromlik, akkor több tízezer forintba is kerülhet a cseréje. Fotó: Dinya Magdolna

A guminyomás szenzor általában kétféle lehet:

Direkt TPMS : az abroncsban, vagy annak közelében található érzékelő közvetlenül méri a légnyomást, és az adatot vezeték nélküli úton továbbítja az autó fedélzeti számítógépéhez.

: az abroncsban, vagy annak közelében található érzékelő közvetlenül méri a légnyomást, és az adatot vezeték nélküli úton továbbítja az autó fedélzeti számítógépéhez. Indirekt TPMS: nem mér közvetlenül légnyomást, hanem az ABS vagy a kerékfordulatszám-érzékelők adataiból következtet az abroncsok nyomására (például ha egy kerék gyorsabban forog, mert kisebb az átmérője a leeresztett guminyomás miatt).

Miért jelezhet be a guminyomás szenzor az autóban?

A guminyomás szenzor több okból is jelezhet az autóban, általában azért, mert valami probléma van az abroncsok légnyomásával vagy a rendszer működésével. Leggyakrabban ezek az okok állnak a hibajelzés mögött:

Alacsony guminyomás : ez a leggyakoribb ok. Ha az abroncsok légnyomása a gyártó által előírt érték alatt van, a szenzor figyelmeztet, mert ez veszélyes lehet (rosszabb tapadás, nagyobb kopás, megnövelt üzemanyag-fogyasztás).

: ez a leggyakoribb ok. Ha az abroncsok légnyomása a gyártó által előírt érték alatt van, a szenzor figyelmeztet, mert ez veszélyes lehet (rosszabb tapadás, nagyobb kopás, megnövelt üzemanyag-fogyasztás). Magas guminyomás : bár ritkább, de ha az abroncs túl magas nyomású, az is jelezhet, mert az abroncs kényelmetlen lehet, és gyorsabban károsodhat.

: bár ritkább, de ha az abroncs túl magas nyomású, az is jelezhet, mert az abroncs kényelmetlen lehet, és gyorsabban károsodhat. Légnyomás-ingadozás : például a hőmérsékletváltozás miatt (hideg időben csökkenhet a nyomás), ami az érzékelőnek figyelmeztetésre adhat okot.

: például a hőmérsékletváltozás miatt (hideg időben csökkenhet a nyomás), ami az érzékelőnek figyelmeztetésre adhat okot. Nincs megfelelő kapcsolat : ha az érzékelő nem tudja elküldeni az adatokat a központi egységnek (például rádiójel interferencia miatt), akkor hibajelzést adhat.

: ha az érzékelő nem tudja elküldeni az adatokat a központi egységnek (például rádiójel interferencia miatt), akkor hibajelzést adhat. Nem megfelelő kerékcsere vagy nyári/téli abroncsok cseréjekor : ha az új gumikban nincs vagy nincs megfelelően beállítva a TPMS, akkor a rendszer hibát jelezhet.

: ha az új gumikban nincs vagy nincs megfelelően beállítva a TPMS, akkor a rendszer hibát jelezhet. Szelep vagy szenzor hibája: ha az érzékelő eleme lemerült vagy meghibásodott, vagy a szelep sérült, akkor is jelezhet a rendszer.

Szakemberek szerint, ha bejelez a guminyomás szenzor, érdemes mielőbb ellenőrizni a gumik nyomását és szükség esetén a szenzorokat is, hogy biztonságosan közlekedhessünk.