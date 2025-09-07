szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

20°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

49 perce

Négyszáz embert varázsoltak el a gulyáslevessel az Andokban a séfek

Címkék#dobostorta#gulyásleves#séf

Bogota után Popayán városban, Kolumbia délnyugati részén, 1760 méter magasságban, az Andok hegységben kápráztatták el a vendégeket a Békés vármegyei séfek.

Nyemcsok László
Négyszáz embert varázsoltak el a gulyáslevessel az Andokban a séfek

A magyar séfek a popayáni gasztronómiai fesztiválon is nagyot alkottak Forrás: Facebook

Cauca megye székhelye Popayán, ahol nagyszabású gasztronómiai fesztivál zajlik. Prohászka Béla, Mucsi Balázs mesterszakácsok és Balogh László mestercukrász felejthetetlen pillanatokat hoztak a rendezvény életébe. Négyszáz embert varázsoltak el a magyar konyha remekeivel: a sonkatekercs, a magyar gulyásleves és az emblematikus dobostorta sem hiányozhatott készítményeikből.  

A dobostorta sem hiányozhatott Forrás: Facebook

A rangos eseményen Magyarországot V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium államtitkára és miniszteri biztos, Antal Andrea, a Hungarikum Főosztály vezetője, valamint Villegas-Vitézy Zsófia, hazánk kolumbiai nagykövete képviselte.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu