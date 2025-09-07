Négyszáz embert varázsoltak el a gulyáslevessel az Andokban a séfek

Cauca megye székhelye Popayán, ahol nagyszabású gasztronómiai fesztivál zajlik. Prohászka Béla, Mucsi Balázs mesterszakácsok és Balogh László mestercukrász felejthetetlen pillanatokat hoztak a rendezvény életébe. Négyszáz embert varázsoltak el a magyar konyha remekeivel: a sonkatekercs, a magyar gulyásleves és az emblematikus dobostorta sem hiányozhatott készítményeikből.

A dobostorta sem hiányozhatott Forrás: Facebook

A rangos eseményen Magyarországot V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium államtitkára és miniszteri biztos, Antal Andrea, a Hungarikum Főosztály vezetője, valamint Villegas-Vitézy Zsófia, hazánk kolumbiai nagykövete képviselte.