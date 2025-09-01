szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

22°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országtorta Bogotában

1 órája

Magyar gulyásért és kolbászért rajong Kolumbia, a Békés vármegyei séfek nagyot alkottak – galériával, videóval

Címkék#Bogotában#Prohászka Béla#Mucsi Balázs#Magyarország#gulyás#program

Magyarország Kolumbiába érkezett az ünnepi kenyérrel, a gulyással a gyulai és a csabai kolbásszal, a Pick-szalámival, az ország- és a dobostortával együtt. Prohászka Béla és Mucsi Balázs séfek, valamint Balogh László cukrász igazi ízutazásra invitálták a jelenlévőket.

Nyemcsok László

Magyarország államalapításának ünnepe idén különleges jelentőséggel bírt Bogotában, Kolumbia fővárosában, ahol hazánk bogotai nagykövetsége és az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya közös szervezésében tartottak megemlékezést,  az esemény célja az volt, hogy bemutassa Magyarország sokszínű kulturális és gasztronómiai örökségét, valamint erősítse a két ország közötti kapcsolatokat, például a Magyarország Tortája és a gulyásleves révén is.

Gulyásleves Kolumbiában
Balogh László, Prohászka Béla és Mucsi Balázs Bogotában. Fotó: Embajada de Hungría, Bogotá/Facebook

Többnapos ünnepség zajlik Bogotában

A bogotai, többnapos ünnepséget Vitézy-Villegas Zsófia nagykövet, Patricia Cortes Ortiz, a Kolumbiai Külügyminisztérium Európai Ügyekért Felelős Igazgatója, valamint Antal Andrea főosztályvezető, a Hungarikum Bizottság titkára nyitotta meg.

A gulyásleves nagyon ízlett a vendégeknek. Fotó: Facebook

A gulyásleves, a csabai és gyulai kolbász is ízlett a vendégeknek

A 250 vendéget gazdag gasztronómiai program várta: Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója és Balogh László cukrászmester, a Magyarország Tortájának idei megalkotója ikonikus ízutazásra invitálta a vendégeket, az asztalokra olyan hungarikumok kerültek, mint a gulyásleves, a gyulai kolbász, a dobostorta és az idei év ország tortája.

A ritmushoz a színeket a kalocsai hímző és pingáló asszonyok festették

 A Flaska Banda húzta a talpalávalót a magyar táncházban, a ritmushoz a színeket a kalocsai hímző és pingáló asszonyok festették, akikkel büszkén emlékeztek arra, hogy Szent István 1000-ben megalapította a magyar államot. Az ünnepség méltó módon tükrözte Magyarország gazdag kulturális és kulináris örökségét, egyben hozzájárult a magyar és kolumbiai kapcsolatok további erősítéséhez.

Balogh László, Prohászka Béla és Mucsi Balázs Bogotában

Fotók: Embajada de Hungría, Bogotá/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu