Magyar gulyásért és kolbászért rajong Kolumbia, a Békés vármegyei séfek nagyot alkottak – galériával, videóval

Magyarország államalapításának ünnepe idén különleges jelentőséggel bírt Bogotában, Kolumbia fővárosában, ahol hazánk bogotai nagykövetsége és az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya közös szervezésében tartottak megemlékezést, az esemény célja az volt, hogy bemutassa Magyarország sokszínű kulturális és gasztronómiai örökségét, valamint erősítse a két ország közötti kapcsolatokat, például a Magyarország Tortája és a gulyásleves révén is.

Balogh László, Prohászka Béla és Mucsi Balázs Bogotában. Fotó: Embajada de Hungría, Bogotá/Facebook

Többnapos ünnepség zajlik Bogotában

A bogotai, többnapos ünnepséget Vitézy-Villegas Zsófia nagykövet, Patricia Cortes Ortiz, a Kolumbiai Külügyminisztérium Európai Ügyekért Felelős Igazgatója, valamint Antal Andrea főosztályvezető, a Hungarikum Bizottság titkára nyitotta meg.

A gulyásleves nagyon ízlett a vendégeknek. Fotó: Facebook

A gulyásleves, a csabai és gyulai kolbász is ízlett a vendégeknek

A 250 vendéget gazdag gasztronómiai program várta: Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója és Balogh László cukrászmester, a Magyarország Tortájának idei megalkotója ikonikus ízutazásra invitálta a vendégeket, az asztalokra olyan hungarikumok kerültek, mint a gulyásleves, a gyulai kolbász, a dobostorta és az idei év ország tortája.

A ritmushoz a színeket a kalocsai hímző és pingáló asszonyok festették

A Flaska Banda húzta a talpalávalót a magyar táncházban, a ritmushoz a színeket a kalocsai hímző és pingáló asszonyok festették, akikkel büszkén emlékeztek arra, hogy Szent István 1000-ben megalapította a magyar államot. Az ünnepség méltó módon tükrözte Magyarország gazdag kulturális és kulináris örökségét, egyben hozzájárult a magyar és kolumbiai kapcsolatok további erősítéséhez.