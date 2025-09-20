szeptember 20., szombat

Vége a káosznak? A Google határozott döntése szinte mindenkit érint

Rengeteg felhasználó élete válhat könnyebbé egy váratlan döntéssel. A Google bejelentése a Gmail egy teljesen új funkciójáról szól.

Beol.hu

– A Google bejelentése megérkezett: egy új funkció teljesen átformálja a Gmailt, és aki gyakran rendel online, annak tényleg aranyat ér majd. A levelezőnk mostantól sokkal több lesz, mint egy postaláda: szinte személyes asszisztensként kezdi kézben tartani a vásárlásainkat – olvasható a promotions.hu cikkében. Mint írják, ha eddig mi is elmerültünk a rendelés-visszaigazolások, futárértesítők és fizetési emlékeztetők a hírlevelek és promóciók között, megérkezett a jó hír: a Gmail mostantól egy teljesen külön fület nyit ezeknek. A neve egyszerűen „Vásárlások”, és minden ide kerül, ami az online vásárlásainkhoz kapcsolódik.

A Google döntése aranyat érhet a Gmail-es felhasználóknak.
A Google döntése a Gmail-es felhasználókat érinti. Fotó: Shutterstock

A Google döntése aranyat érhet a Gmail-eseknek

A Google hangsúlyozta, hogy a 24 órán belül esedékes kiszállítások mindig a lista tetején lesznek majd. Vagyis nem kell többé keresgélni, mikor érkezik a csomag, elég csak ránézni a Gmailre. A csomagkövetési funkciót már 2022-ben bevezették, ám most már sokkal kényelmesebb formában jelenik meg. Nemcsak a vásárlási fül az egyetlen bevezetés, a „Promóciók” alatt például külön szűrhetők lesznek a legjobb ajánlatokat tartalmazó levelek, a közelgő akciókról és kedvezményekről pedig értesítéseket is kaphatunk, ha nem akarunk lemaradni.

A bevezetés már el is kezdődött, mind a mobilon, mind pedig a böngészős verzióban. Ne lepődjünk meg, ha még nem látjuk, hiszen időbe telhet, mire a változtatás mindenkinél aktiválódik.

Egy nagyon hasznos és kevesek által ismert megoldás kínálkozik a Gmail egy problémájára. Létezik egy olyan titkos kód, melynek használatával jelentősen felszabadíthatjuk levelezőrendszerünk tárhelyét.

 

 

