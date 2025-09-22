szeptember 22., hétfő

Rekord született

2 órája

Sokan ámulva figyelték: a szerencsés horgász fél órán át birkózott a tó szörnyével

Címkék#óriás#Such András#gigaharcsa#Csaba-tó

216 centis 70 kilós óriást fogott Békéscsabán, a Csaba-tóból Such András. Nem csak a gigaharcsa kifogásának, de a visszaengedésének a története is érdekesen alakult. Nem mellesleg rekord született, ez a hal a legnagyobb kifogott harcsa a tóból.

Papp Gábor

A gigaharcsa fogásával kapcsolatban a békéscsabai Such András elárulta, hogy pénteken délután érkezett meg barátjával Tira Róberttel a Csaba-tóhoz horgászni, ahol kuttyogtató technikát alkalmaztak. Néhány kisebb harcsát fogtak, amikor délután fél hat körül megérkezett az óriás.

Gigaharcsa a tóban
Gigaharcsát fogott Such András a Csaba-tavon. 

Gigaharcsa elképesztő erővel

A gigaharcsának elképesztő ereje volt, így elég intenzív fárasztás várt Such Andrásra, ami fél órán át tartott. A tópartról nagyon sokan figyelték a küzdelmet, amíg az említett 30 percet követően a csónakba emelték a 2 méter 16 centis, körülbelül 70 kilós, hatalmas halat, ami tórekordot is jelentett egyben.

A visszaengedés sem volt egyszerű 

András elárulta, hogy azért nem mérték meg pontosan a harcsa súlyát, mert minél előbb vissza akarták engedni a halat a vízbe, ám ez akkor még nem sikerült. A harcsa lesavasodott, elveszítette az erejét, éppen ezért nem merték nyugodt szívvel az útjára bocsájtani, így biztonságba helyezték, és másnap, szombaton délután engedték el. A hal akkor már simán elúszott, olyannyira visszanyerte brutális erejét, hogy már képet sem nagyon lehetett mellette készíteni.

A visszaengedés pillanatai. 

Such Andrásnak egyébként ez már a sokadik remek fogása, a csúcsot egy Olaszországban fogott 102 kilós, 2 méter 54 centis harcsa jelenti.

 

Mikor motor nélkül ment a csónak.

 

