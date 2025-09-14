1 órája
Ez nem Geszt, hanem Geist, de a kastély és a királyi család stimmel
Kanadából és Budapestről érkeztek Kondorosra azok a Geist unokák, akiknek az őseik az 1800-as évek közepétől példás mintagazdaságot építettek ki a csákói birtokon, és akik 150 évvel ezelőtt Kondoros újratelepítésében is aktívan részt vettek.
A Kondorosi Csárdában elfogyasztott ebéd közben érdekes történeteket hallhattunk a családi legendákból, majd a csárdamúzeum megtekintése után, Nagymajorba vezetett az útjuk. A Geist leszármazottak a látogatáson a kápolna mellett megnézték azt a családfát, mely az angol királyi család és a Geist család távoli rokoni kapcsolatát ábrázolja. Itt hangzott el az a mosolyt fakasztó családi gondolat, hogy „igen, a Geist család tartja a rokoni kapcsolatot, az angol királyi család pedig a távolságot!” A tartalmas napot a Fehérliliom Népfőiskola Csernus kávézójában zárták.
