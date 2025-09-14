Ez nem Geszt, hanem Geist, de a kastély és a királyi család stimmel

A Kondorosi Csárdában elfogyasztott ebéd közben érdekes történeteket hallhattunk a családi legendákból, majd a csárdamúzeum megtekintése után, Nagymajorba vezetett az útjuk. A Geist leszármazottak a látogatáson a kápolna mellett megnézték azt a családfát, mely az angol királyi család és a Geist család távoli rokoni kapcsolatát ábrázolja. Itt hangzott el az a mosolyt fakasztó családi gondolat, hogy „igen, a Geist család tartja a rokoni kapcsolatot, az angol királyi család pedig a távolságot!” A tartalmas napot a Fehérliliom Népfőiskola Csernus kávézójában zárták.

Az angol királyi családdal is rokoni kapcsolatban állnak, eljöttek a kondorosi birtokra. Fotó: Facebook