Hagyományok és jövő az agráriumban – országos kisgazda gyűlést és gazdatalálkozót tartottak Gyulán - videóval, galériával

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Kisgazda Polgári Egyesülete elnöke a gazdatalálkozó kapcsán elmondta, a magyar politikatörténet utóbbi 200 évéről nem lehet beszélni a Kisgazdapárt, a Kisgazda-mozgalom említése nélkül. Felidézte, hogy a Független Kisgazdapárt 1998-ban még 20 százalékos parlamenti párt volt, és 2001-ben a zárszámadásról szóló vita során váltak ki az FKGP-ből a nemzeti oldalhoz hű erők. A következő országgyűlési választáson a megmaradó Torgyán József-féle kisgazdapárt lenullázta magát, és helyét az említett nemzeti oldalhoz csatlakozó Kisgazda Polgári Egyesület vette át.

A gazdatalálkozóra az egész országból érkeztek Gyulára.

Fotó: Bencsik Ádám

A szervezet az egyesületet addig vezető Turi-Kovács Béla halála után, 2023-ban választotta Erdős Norbertet elnöknek.

Gazdatalálkozó: üzenetértékű Békés vármegyei szál

Erdős Norbert nagyon fontosnak, üzenetértékűnek nevezte, hogy hozzá hasonlóan Turi-Kovács Bélának is volt Békés vármegyei kötődése, hiszen elődje Endrődön született, míg ő jelenleg is az orosházi központú körzetet is képviseli a Parlamentben.

– A gazdák őszinte tiszta szívű emberek, akik ragaszkodnak földhöz, a földműveléshez – emelte ki Erdős Norbert. A szombati országos találkozó kapcsán háttérként kifejtette, a Kisgazda Polgári Egyesület mind a 106 választókerületben delegál egy-egy személyiséget a Fidesz választókerületi tanácsába. A gyulai eseményre ők kaptak meghívást. Néhányan Nyugat-Magyarország távolabbi részeiről nem tudtak eljönni Gyulára, helyettük a vármegyéből hívtak meg a szervezethez kötődő közéleti személyiségeket. Erdős Norbert kiemelte, hogy a szervezésben fontos szerepet töltött be Werner György, a Gyulai Gazda és Polgári Egyesület elnöke, a Kisgazda Polgári Egyesület országos alelnöke és a helyi gazdák csapata.

Mint elmondta, a programot úgy állították össze, hogy az támpontot, segítséget adjon a gazdáknak, ezért tartott például előadást Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is szakkérdésekről.

A városnak fontos kisgazda hagyományai vannak

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte a több civil szervezetben is tevékenykedő helyi kisgazdák szerepét, akik a szombati rendezvény előkészítésében és a lebonyolításában is nagyon sokat dolgoztak.