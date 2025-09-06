46 perce
Hagyományok és jövő az agráriumban – országos kisgazda gyűlést és gazdatalálkozót tartottak Gyulán - videóval, galériával
Országos gyűlést és gazdatalálkozót tartott a Kisgazda Polgári Egyesület szombaton Gyulán, a Tündérkertben. A gazdatalálkozón számos aktuális és az ágazatban tevékenykedők számára fontos kérdést érintettek.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Kisgazda Polgári Egyesülete elnöke a gazdatalálkozó kapcsán elmondta, a magyar politikatörténet utóbbi 200 évéről nem lehet beszélni a Kisgazdapárt, a Kisgazda-mozgalom említése nélkül. Felidézte, hogy a Független Kisgazdapárt 1998-ban még 20 százalékos parlamenti párt volt, és 2001-ben a zárszámadásról szóló vita során váltak ki az FKGP-ből a nemzeti oldalhoz hű erők. A következő országgyűlési választáson a megmaradó Torgyán József-féle kisgazdapárt lenullázta magát, és helyét az említett nemzeti oldalhoz csatlakozó Kisgazda Polgári Egyesület vette át.
A szervezet az egyesületet addig vezető Turi-Kovács Béla halála után, 2023-ban választotta Erdős Norbertet elnöknek.
Gazdatalálkozó: üzenetértékű Békés vármegyei szál
Erdős Norbert nagyon fontosnak, üzenetértékűnek nevezte, hogy hozzá hasonlóan Turi-Kovács Bélának is volt Békés vármegyei kötődése, hiszen elődje Endrődön született, míg ő jelenleg is az orosházi központú körzetet is képviseli a Parlamentben.
– A gazdák őszinte tiszta szívű emberek, akik ragaszkodnak földhöz, a földműveléshez – emelte ki Erdős Norbert. A szombati országos találkozó kapcsán háttérként kifejtette, a Kisgazda Polgári Egyesület mind a 106 választókerületben delegál egy-egy személyiséget a Fidesz választókerületi tanácsába. A gyulai eseményre ők kaptak meghívást. Néhányan Nyugat-Magyarország távolabbi részeiről nem tudtak eljönni Gyulára, helyettük a vármegyéből hívtak meg a szervezethez kötődő közéleti személyiségeket. Erdős Norbert kiemelte, hogy a szervezésben fontos szerepet töltött be Werner György, a Gyulai Gazda és Polgári Egyesület elnöke, a Kisgazda Polgári Egyesület országos alelnöke és a helyi gazdák csapata.
Mint elmondta, a programot úgy állították össze, hogy az támpontot, segítséget adjon a gazdáknak, ezért tartott például előadást Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is szakkérdésekről.
A városnak fontos kisgazda hagyományai vannak
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte a több civil szervezetben is tevékenykedő helyi kisgazdák szerepét, akik a szombati rendezvény előkészítésében és a lebonyolításában is nagyon sokat dolgoztak.
– Gyula a kultúra magyar városa, amelyet egy kisgazda rendezvényen azért is jó szívvel mondhatok, mert a kultúra szó eredete a latin cultura, illetve agricultura szóból ered, aminek jelentése, hogy művelni valamit, földműves. Ez a kifejezés utal a gazdák által végzett alkotó munkára is – fogalmazott dr. Görgényi Ernő. Hozzátette, Gyula azért is a kultúra magyar városa, mert a településnek gazdag történelmi múltja és jelene van és jövője is lesz.
Szólt a rendezvényhez közeli Kálvária-dombról, illetve a gyulai Tündérkertről. – Utóbbi egy olyan mozgalom része, amely az egész Kárpát-medencére kiterjed és célja, hogy megmentsék az egykori őshonos gyümölcsfákat, amelyeket eleink még ismertek, műveltek, és tudták, hogy melyik mire való – emelte ki.
Gyula polgármestere beszédében felelevenítette a város kisgazda hagyományait is.
– Gyulán igényelték az emberek azt a szellemiséget, azokat az elveket, azt az értékvilágot, amelyeket már akkor is képviselt a kisgazdapárt, amely Gyulán a rendszerváltozás után is új életre kelt. S jelentős szerepe volt a képviselő-testületben, és a mai napig részese a gyulai politikai kultúrának – tette hozzá.
Az értékek meghatározók Gyula életében
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő megerősítette, hogy a kisgazda értékek mindig meghatározóak voltak Gyula életében.
– Az értékek a mai napig élnek. Gyula egy polgári település, amelybe a kisgazda társadalom mindig beletartozott – folytatta a gondolatot. – A kisgazda értékrend, a hagyományok az egész országban és Gyulán is meghatározóak.
Fontos, informatív előadások
A köszöntőket követően Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára agrárszakmai és szakpolitikai tájékoztatót adott aktuális kérdésekről.
Prof. dr. Kukovics Sándor, a Juh- és Kecske Terméktanács ügyvezető igazgatója, egyetemi magántanár A ragadós száj- és körömfájás tanulságairól, dr. Paál Sándor címzetes egyetemi docens Az aszály elleni védekezés lehetőségei és a vizes élőhelyek helyreállítása helyben címmel tartott előadást. Zárszót mondott Erdős Norbert.
