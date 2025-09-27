Gaztenger a szomszédban? Itt a válasz, ki tud segíteni a bajban

Immár kezd közhellyé válni, hogy otthon, magánterületen mindenki azt csinál, amit akar. Ez azonban egyrészt nem teljesen helytálló, másrészt akkor adódik igazi probléma, ha nem csinál semmit, és emiatt rendezetlen a telek. Időről időre befutnak panaszok a polgármesteri hivatalokba arról, hogy elburjánzott a gaz a szomszédban, valamint arról, hogy szemetet, különféle hulladékokat halmoztak fel. Az ilyen magatartás rendkívül bosszantó lehet. A Beol.hu összeszedte, hogy ilyen ügyekben hol lehet segítséget kérni.

Nem tudnak lépni, ha elburjánzik a gaz a szomszédban, csak parlagfű esetében

A békéscsabai önkormányzat a közterületeket a lakók közreműködésével gondozza, az ő feladatuk ugyanis az ingatlan határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 méterig például a fűnyírás, az árok takarítása, a járda rendben tartása. Ha ennek felszólításra sem tesznek eleget, akkor közigazgatási eljárást indítanak velük szemben, amelynek végén büntetésként akár közigazgatási bírság is kiszabható – ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző.

Ha azonban nem közterületről van szó, hanem arról, hogy az ingatlanon belül burjánzik el a növényzet és immár gaztenger uralkodik a portán, akkor nem tud lépni az önkormányzat. Kivételt jelent ebben a körben, ha parlagfüvet észlelnek a telken, ilyen ügyekben a jegyző el tud járni. Ha pedig fás szárú növényzet burjánzik el, és emiatt akár kár is keletkezhet, akkor a veszély miatt a járásbírósághoz lehet fordulni segítségért.

Rendezetlen telek lehet, de elhanyagolt közterület nem

Szeghalmon nem jellemző, de előfordul, hogy néhány porta gazos, elhanyagolt – ismertette dr. Pénzely Erika jegyző, az okok között sorolva, hogy a lakó idős és magatehetetlen, család nélkül tengődik, hogy a tulajdonos távol él, hogy az ingatlan lakatlan. Elmondta: a lakó vagy a tulajdonos azzal, hogy nem figyel a telkének rendben tartására, nem sérti a közösségi együttélés szabályait.

Más a helyzet akkor, ha közterületről van szó, mivel Szeghalom esetében is él az a rendelkezés, hogy az ingatlanok előtt nyírni kell a füvet – nem lehet magasabb 30 centiméternél –, tisztán kell tartani az átereszeket, rendben kell tartani a járdákat. Ha problémát észlelnek, akkor felszólítást küldenek, és többnyire mindez elégséges is.