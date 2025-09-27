2 órája
Gaztenger a szomszédban? Itt a válasz, ki tud segíteni a bajban
Rendkívül bosszantó lehet a szomszéd hanyagsága, lustasága, nemtörődömsége. A Beol.hu utánajárt, hogy hol lehet bejelentést tenni, ha elburjánzik a gaz a szomszédban, hol tudnak segítséget nyújtani rendezetlen telek esetében, és mi a helyzet akkor, ha különféle hulladékokat is felhalmoztak ráadásként.
Immár kezd közhellyé válni, hogy otthon, magánterületen mindenki azt csinál, amit akar. Ez azonban egyrészt nem teljesen helytálló, másrészt akkor adódik igazi probléma, ha nem csinál semmit, és emiatt rendezetlen a telek. Időről időre befutnak panaszok a polgármesteri hivatalokba arról, hogy elburjánzott a gaz a szomszédban, valamint arról, hogy szemetet, különféle hulladékokat halmoztak fel. Az ilyen magatartás rendkívül bosszantó lehet. A Beol.hu összeszedte, hogy ilyen ügyekben hol lehet segítséget kérni.
Nem tudnak lépni, ha elburjánzik a gaz a szomszédban, csak parlagfű esetében
A békéscsabai önkormányzat a közterületeket a lakók közreműködésével gondozza, az ő feladatuk ugyanis az ingatlan határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 méterig például a fűnyírás, az árok takarítása, a járda rendben tartása. Ha ennek felszólításra sem tesznek eleget, akkor közigazgatási eljárást indítanak velük szemben, amelynek végén büntetésként akár közigazgatási bírság is kiszabható – ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző.
Ha azonban nem közterületről van szó, hanem arról, hogy az ingatlanon belül burjánzik el a növényzet és immár gaztenger uralkodik a portán, akkor nem tud lépni az önkormányzat. Kivételt jelent ebben a körben, ha parlagfüvet észlelnek a telken, ilyen ügyekben a jegyző el tud járni. Ha pedig fás szárú növényzet burjánzik el, és emiatt akár kár is keletkezhet, akkor a veszély miatt a járásbírósághoz lehet fordulni segítségért.
Rendezetlen telek lehet, de elhanyagolt közterület nem
Szeghalmon nem jellemző, de előfordul, hogy néhány porta gazos, elhanyagolt – ismertette dr. Pénzely Erika jegyző, az okok között sorolva, hogy a lakó idős és magatehetetlen, család nélkül tengődik, hogy a tulajdonos távol él, hogy az ingatlan lakatlan. Elmondta: a lakó vagy a tulajdonos azzal, hogy nem figyel a telkének rendben tartására, nem sérti a közösségi együttélés szabályait.
Más a helyzet akkor, ha közterületről van szó, mivel Szeghalom esetében is él az a rendelkezés, hogy az ingatlanok előtt nyírni kell a füvet – nem lehet magasabb 30 centiméternél –, tisztán kell tartani az átereszeket, rendben kell tartani a járdákat. Ha problémát észlelnek, akkor felszólítást küldenek, és többnyire mindez elégséges is.
Ám volt arra is példa, hogy egy visszatérő jelleggel elhanyagolt közterületet rendbe tett az önkormányzat, ennek árát pedig kiszámlázták a távol élő tulajdonosnak. Rendkívül indokolt esetben, illetve hozzátartozó hiányában polgármesteri engedéllyel teszik rendbe a porta környékét.
Sarkadon él olyan jogszabály, miszerint tisztán kell tartani az ingatlanokat
Sarkadon él egy olyan jogszabály, amely az ingatlantulajdonos, -használó kötelezettségeiről szól. Ez alapján az ingatlanok előtt a közutak tengelyéig terjedő terület tisztításáért, karbantartásáért, kaszálásáért a lakók felelnek, de arról is rendelkezik a regula, hogy az ingatlanok tisztán tartásáról ugyancsak gondoskodniuk kell.
Ha ennek nem tesznek eleget, akkor a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt – a fokozatosság elvét betartva – akár 150 ezer forintig terjedő bírságot is kaphatnak. Idén eddig 35 hatósági eljárás indult a városban rendezetlen porta miatt. Az, hogy kötelezettségüknek eleget tegyenek a lakók, büntetéssel kényszeríthető csak ki, az önkormányzat nem léphet magánterületre, nem tehet rendet – közölte dr. Major Ágnes jegyző.
Rendezetlen telek, felhalmozott hulladék esetén kinek kell szólni?
Mi a helyzet akkor, ha nem elég, hogy elburjánzott a gaz a szomszédban, hanem szemetet is felhalmoztak? Fontos, hogy ilyenkor a jegyzőknek ilyen ügyekben nincs hatáskörük. A jegyzők elmondták, hogy ha emiatt fut be panasz, akkor arról értesítik a kormányhivatal illetékes és hatáskörrel is rendelkező főosztályát.
Pár alkalommal fordult elő ilyen probléma a városokban
Erre idén
- Békéscsabán pár alkalommal volt példa,
- Sarkadon tízszer továbbítottak problémát.
- Szeghalmon konkrét ügyet is hoztak: arról érkezett jelzés, hogy a szomszédban, az udvaron veszélyes hulladékot, hűtőszekrény-alkatrészeket halmoztak fel és összetört szélvédőket tárolnak, ezt a gondot ők is továbbították a kormányhivatal számára.
