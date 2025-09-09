szeptember 9., kedd

Fotókiállítás

1 órája

Amikor a tarja találkozik a várral: a Szent Miklós Parkban megnézhetik - videóval

Megnyílt Hőgyes Elek és Szabó Roland különleges szabadtéri tárlata kedden reggel Gyulán, a Szent Miklós Parkban. A Gyula Gasztro Séta című fotókiállítás egyszerre jelenít meg fényképeket gasztronómiai ínyencségekről és a város egyedi perspektívából ábrázolt nevezetességeiről.

Papp Gábor

A Gyula Gasztro Séta című fotókiállítás megnyitóján Hőgyes Elek elmondta, a tárlatot Szabó Roland ötlete alapján szervezték meg.

Gasztro séta Gyulán
A Gyula Gasztro Séta című kiállítás különleges képeit Hőgyes Elek ételkóstólóval is összekötötte. Fotó: Bencsik Ádám

– Roland rengeteg képeket készít Gyuláról, amelynek során érdekes, a megszokottól eltérő látószögeket használ. Közös bennünk, hogy mindketten nagyon szeretjük a színeket – részletezte.

Gasztro séta indult

Szabó Roland elképzelése volt, hogy a városképeket hozzák össze Hőgyes Elek ételekről készült fotóival. 

Ételt fényképen szerintem nem a legkönnyebb feladat bemutatni, de törekszem a beállításokat úgy használni, hogy az egyes fogásokon látszódjon, hogy egy-egy ropogósabb vagy különleges textúrájú ételről van szó 

– tette hozzá Hőgyes Elek. – Ez volt az alapkoncepció, és jött az ötlet, hogy jöjjünk ki a Szent Miklós Parkba, hogy aki erre sétál, legyen turista, legyen gyulai, megnézhesse a képeket. Zárt térben vélhetően kevesebben látták volna a fotókat. 

Hogy is kezdődött?

Hőgyes Elek, akit legtöbben a művelődési ház szakembereként és zenészként ismernek, két éve elvégezte a szakácsiskolát.

– A célom az volt, hogy a grill és barbecue közötti különbséget bemutassam az embereknek. Sokan a mai napig nem tudják, hogy mi a differencia egy grill és egy barbecue technológiával készült étel között – árulta el. – Ezért végeztem el az iskolát, és ezért is szervezek azóta szervezek grill- és barbecueesteket. Ilyenkor igyekszem láttatni, hogy mi a különbség egy egy 8-10 órán, alacsony főfokon készült tarja és egy 300 fokon, 8 perc alatt elkészült tarja között.

Az ételfotók között a grillezés, mint technológia viszi a prímet. Lazac, marhahátszín és sertéstarja is megjelenik, amelyek grillel készültek. A kiállítás a tervek szerint szeptember 21-ig lesz látható a Szent Miklós Parkban.

 

 

 

