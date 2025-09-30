Útmutatót kaptak a garabonciások: a legnagyobb logisztika a család - galériával, videóval

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja köszöntőjében a garabonciás diákoknak elmondta, hogy már a felvonulásukkal megtelt élettel a város, és jó, hogy ehhez számos program kapcsolódik. Ilyen a Születés kiállítás, mely egyedülálló az országban, főként, hogy már ötödik alkalommal rendezik meg.

A megjelent garabonciás diákok kedden végignézték a kiállítást.Fotó: Lehoczky Péter

Egy ház alapja nem a földben van, hanem az asszonyban

– A legnagyobb logisztika a család, és ezen a kiállításon a diákok is láthatják a különböző helyszíneken, hogy milyen az, amikor megfogan, majd megszületik egy kis élet, aki lelki kötődést, lelki támogatást jelent a szülőknek is – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. – Ahogy egy mexikói mondás tartja, egy ház alapja nem a földben van, hanem az asszonyban. Aki gyermeke születésétől védi, gondozza, ápolja, neveli kisdedét.