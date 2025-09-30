szeptember 30., kedd

Születés

1 órája

Útmutatót kaptak a garabonciások: a legnagyobb logisztika a család - galériával, videóval

Címkék#Békés vármegye#Csabagyöngyében#diák#kiállítás

A születés témáját mutatja be érzékenyítő, ismeretterjesztő szemlélettel a diákok számára a békéscsabai Csabagyöngyében kedden reggel nyílt kiállítás, mely még szerdán is látható.

Nyemcsok László

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja köszöntőjében a garabonciás diákoknak elmondta, hogy már a felvonulásukkal megtelt élettel a város, és jó, hogy ehhez számos program kapcsolódik. Ilyen a Születés kiállítás, mely egyedülálló az országban, főként, hogy már ötödik alkalommal rendezik meg. 

A garabonciás diákok végignézték a kiállítást
A megjelent garabonciás diákok kedden végignézték a kiállítást.Fotó: Lehoczky Péter 

 Egy ház alapja nem a földben van, hanem az asszonyban

– A legnagyobb logisztika a család, és ezen a kiállításon a diákok is láthatják a különböző helyszíneken, hogy milyen az, amikor megfogan, majd megszületik egy kis élet, aki lelki kötődést, lelki támogatást jelent a szülőknek is – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. –  Ahogy egy mexikói mondás tartja, egy ház alapja nem a földben van, hanem az asszonyban. Aki gyermeke születésétől védi, gondozza, ápolja, neveli kisdedét.

Kiállítás a születésről

Fotók: Lehoczky Péter

A garabonciás napok része a kiállítás

A kiállítással egybekötött rendezvényt az Egyensúly AE Egyesület szervezte, mégpedig a 33. Garabonciás Napok programsorozatának részeként. Herczegné Számel Annamária szakmai vezető végigvezetett bennünket a kiállításon. Védőnők mutatták be a fogamzásgátlás fontosságát, ha például valaki nem szeretne gyermeket. Ha viszont eljött az idő a gyermekáldásra, akkor érdemes mindent tudni a magzati fejlődéstől a születés menetéig, az újszülött gondozásáig.

Elmondták, hova fordulhatnak a fiatalok

A szakemberek a várandósággal, a szüléssel, a szülés után teendők fontosságával is megismertették a megjelenteket, illetve elmondták nekik, hogy ha bármilyen problémájuk, kérdésük akad, hova fordulhatnak.

 

 


 

 

