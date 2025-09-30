1 órája
Útmutatót kaptak a garabonciások: a legnagyobb logisztika a család - galériával, videóval
A születés témáját mutatja be érzékenyítő, ismeretterjesztő szemlélettel a diákok számára a békéscsabai Csabagyöngyében kedden reggel nyílt kiállítás, mely még szerdán is látható.
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja köszöntőjében a garabonciás diákoknak elmondta, hogy már a felvonulásukkal megtelt élettel a város, és jó, hogy ehhez számos program kapcsolódik. Ilyen a Születés kiállítás, mely egyedülálló az országban, főként, hogy már ötödik alkalommal rendezik meg.
Egy ház alapja nem a földben van, hanem az asszonyban
– A legnagyobb logisztika a család, és ezen a kiállításon a diákok is láthatják a különböző helyszíneken, hogy milyen az, amikor megfogan, majd megszületik egy kis élet, aki lelki kötődést, lelki támogatást jelent a szülőknek is – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. – Ahogy egy mexikói mondás tartja, egy ház alapja nem a földben van, hanem az asszonyban. Aki gyermeke születésétől védi, gondozza, ápolja, neveli kisdedét.
Kiállítás a születésrőlFotók: Lehoczky Péter
A garabonciás napok része a kiállítás
A kiállítással egybekötött rendezvényt az Egyensúly AE Egyesület szervezte, mégpedig a 33. Garabonciás Napok programsorozatának részeként. Herczegné Számel Annamária szakmai vezető végigvezetett bennünket a kiállításon. Védőnők mutatták be a fogamzásgátlás fontosságát, ha például valaki nem szeretne gyermeket. Ha viszont eljött az idő a gyermekáldásra, akkor érdemes mindent tudni a magzati fejlődéstől a születés menetéig, az újszülött gondozásáig.
Elmondták, hova fordulhatnak a fiatalok
A szakemberek a várandósággal, a szüléssel, a szülés után teendők fontosságával is megismertették a megjelenteket, illetve elmondták nekik, hogy ha bármilyen problémájuk, kérdésük akad, hova fordulhatnak.
