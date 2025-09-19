Már a Garabonciás nevével is visszaélnek: minden egy helyen a diákok seregszemléjéről

2025-ben szeptember 28. és október 3. között rendezik meg a Csabai Garabonciás Napokat, amely a több mint három évtized alatt Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvényévé nőtte ki magát.

Fontos információt tettek közzé a Csabai Garabonciás Napokkal kapcsolatban. Fotó: MW

Ezek a legfontosabb helyszínek és időpontok

Szeptember 28-án, vasárnap 19.30 órakor lesz a fáklyás felvonulás a Korzó tértől a Szent István térig, a további napokon a programok főleg a főtéren és a Csabagyöngye Kulturális Központban zajlanak. A diákpolgármester-választást október 2-án, csütörtökön rendezik a kulturális központban.

Kilenc diákpolgármester-jelölt indul a 33. Csabai Garabonciás Napokon

Ahogy az korábban a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményén, a LIKE fesztiválon is elhangzott, ebben az évben kilencen indulnak a diákpolgármesteri címért. A Csabai Garabonciás Napok honlapján pedig sorolták is a jelölteket:

Czabai Kira (Gészi),

Dzurek Gyula (Andrássy),

Galó Péter (Szegya),

Gazsó Bálint (Zwack),

Kovács Petra Kilián (Vízmű),

Madai István Richárd (Trefort),

Molnár Márton (Belvár),

Németh Gergő (Beg),

Szabó Balázs (Közgé).

Nyilvános szórakozóhelyen nem lesznek programok

A Csabai Garabonciás Napok Facebook-oldalán pedig most fontos információt tettek közzé a rendezvénnyel kapcsolatban.

Azt írták: a Csabai Garabonciás Napok rendezvényei legkésőbb 22 óráig tartanak, és nyilvános szórakozóhelyeken nem rendeznek programokat. Ha a Csabai Garabonciás Napok neve alatt ettől eltérő időpontban vagy helyszínen rendeznek programot, akkor az nem tartozik a hivatalos események közé.