Diákpolgármester-választás

1 órája

Már a Garabonciás nevével is visszaélnek: minden egy helyen a diákok seregszemléjéről

Címkék#rendezvény#középiskolás#Csabai Garabonciás Napok#program

Jön Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A Csabai Garabonciás Napokkal kapcsolatban fontos információt tettek közzé.

Licska Balázs

2025-ben szeptember 28. és október 3. között rendezik meg a Csabai Garabonciás Napokat, amely a több mint három évtized alatt Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvényévé nőtte ki magát.

Csabai Garabonciás Napok
Fontos információt tettek közzé a Csabai Garabonciás Napokkal kapcsolatban. Fotó: MW

Ezek a legfontosabb helyszínek és időpontok

Szeptember 28-án, vasárnap 19.30 órakor lesz a fáklyás felvonulás a Korzó tértől a Szent István térig, a további napokon a programok főleg a főtéren és a Csabagyöngye Kulturális Központban zajlanak. A diákpolgármester-választást október 2-án, csütörtökön rendezik a kulturális központban.

Kilenc diákpolgármester-jelölt indul a 33. Csabai Garabonciás Napokon

Ahogy az korábban a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményén, a LIKE fesztiválon is elhangzott, ebben az évben kilencen indulnak a diákpolgármesteri címért. A Csabai Garabonciás Napok honlapján pedig sorolták is a jelölteket:

  • Czabai Kira (Gészi), 
  • Dzurek Gyula (Andrássy),
  • Galó Péter (Szegya),
  • Gazsó Bálint (Zwack),
  • Kovács Petra Kilián (Vízmű),
  • Madai István Richárd (Trefort),
  • Molnár Márton (Belvár),
  • Németh Gergő (Beg),
  • Szabó Balázs (Közgé).

Nyilvános szórakozóhelyen nem lesznek programok

A Csabai Garabonciás Napok Facebook-oldalán pedig most fontos információt tettek közzé a rendezvénnyel kapcsolatban.

Azt írták: a Csabai Garabonciás Napok rendezvényei legkésőbb 22 óráig tartanak, és nyilvános szórakozóhelyeken nem rendeznek programokat. Ha a Csabai Garabonciás Napok neve alatt ettől eltérő időpontban vagy helyszínen rendeznek programot, akkor az nem tartozik a hivatalos események közé.

 

 

