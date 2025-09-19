1 órája
Már a Garabonciás nevével is visszaélnek: minden egy helyen a diákok seregszemléjéről
Jön Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A Csabai Garabonciás Napokkal kapcsolatban fontos információt tettek közzé.
2025-ben szeptember 28. és október 3. között rendezik meg a Csabai Garabonciás Napokat, amely a több mint három évtized alatt Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvényévé nőtte ki magát.
Ezek a legfontosabb helyszínek és időpontok
Szeptember 28-án, vasárnap 19.30 órakor lesz a fáklyás felvonulás a Korzó tértől a Szent István térig, a további napokon a programok főleg a főtéren és a Csabagyöngye Kulturális Központban zajlanak. A diákpolgármester-választást október 2-án, csütörtökön rendezik a kulturális központban.
Kilenc diákpolgármester-jelölt indul a 33. Csabai Garabonciás Napokon
Ahogy az korábban a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményén, a LIKE fesztiválon is elhangzott, ebben az évben kilencen indulnak a diákpolgármesteri címért. A Csabai Garabonciás Napok honlapján pedig sorolták is a jelölteket:
- Czabai Kira (Gészi),
- Dzurek Gyula (Andrássy),
- Galó Péter (Szegya),
- Gazsó Bálint (Zwack),
- Kovács Petra Kilián (Vízmű),
- Madai István Richárd (Trefort),
- Molnár Márton (Belvár),
- Németh Gergő (Beg),
- Szabó Balázs (Közgé).
Nyilvános szórakozóhelyen nem lesznek programok
A Csabai Garabonciás Napok Facebook-oldalán pedig most fontos információt tettek közzé a rendezvénnyel kapcsolatban.
Azt írták: a Csabai Garabonciás Napok rendezvényei legkésőbb 22 óráig tartanak, és nyilvános szórakozóhelyeken nem rendeznek programokat. Ha a Csabai Garabonciás Napok neve alatt ettől eltérő időpontban vagy helyszínen rendeznek programot, akkor az nem tartozik a hivatalos események közé.
