A biztonság is főszerepbe került a csabai Garabonciás Napokon
Már javában tart az ország legnagyobb középiskolás diákrendezvénye, a Garabonciás Napok Békéscsabán, ahol a jó hangulat mellett a bűnmegelőzés is kiemelt figyelmet kap. A rendezvényen a békéscsabai rendőrség szakemberei interaktív standdal, játékokkal, tanácsadással és drogprevenciós előadással várják a fiatalokat a Liget ifjúsági térben és a Garaboncityben.
Garabonciás napokon is fontos a biztonság és a prevenció. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook
– Mi is ott leszünk ma is. A Garabonciás Napok pezsgő programjaihoz a bűnmegelőzési szakterületen dolgozó kollégáink is csatlakoztak. Ma délelőtt 10 órától ismét megtalálható lesz bűnmegelőzési standunk a Garaboncityben – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.
Mint írják, témáik között szerepel a kábítószerek veszélye, az iskolai bántalmazás, a tudatos internethasználat, a közösségi oldalak felelősségteljes kezelése és minden más, ami a fiatalok biztonságát érinti. A rendőrök szeretettel várják a diákokat egy kötetlen beszélgetésre.
