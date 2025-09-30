A biztonság is főszerepbe került a csabai Garabonciás Napokon

– Mi is ott leszünk ma is. A Garabonciás Napok pezsgő programjaihoz a bűnmegelőzési szakterületen dolgozó kollégáink is csatlakoztak. Ma délelőtt 10 órától ismét megtalálható lesz bűnmegelőzési standunk a Garaboncityben – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

Mint írják, témáik között szerepel a kábítószerek veszélye, az iskolai bántalmazás, a tudatos internethasználat, a közösségi oldalak felelősségteljes kezelése és minden más, ami a fiatalok biztonságát érinti. A rendőrök szeretettel várják a diákokat egy kötetlen beszélgetésre.