szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diákünnep

39 perce

A biztonság is főszerepbe került a csabai Garabonciás Napokon

Címkék#diákrendezvény#biztonság#rendőrség

Már javában tart az ország legnagyobb középiskolás diákrendezvénye, a Garabonciás Napok Békéscsabán, ahol a jó hangulat mellett a bűnmegelőzés is kiemelt figyelmet kap. A rendezvényen a békéscsabai rendőrség szakemberei interaktív standdal, játékokkal, tanácsadással és drogprevenciós előadással várják a fiatalokat a Liget ifjúsági térben és a Garaboncityben.

Beol.hu
A biztonság is főszerepbe került a csabai Garabonciás Napokon

Garabonciás napokon is fontos a biztonság és a prevenció. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook

– Mi is ott leszünk ma is. A Garabonciás Napok pezsgő programjaihoz a bűnmegelőzési szakterületen dolgozó kollégáink is csatlakoztak. Ma délelőtt 10 órától ismét megtalálható lesz bűnmegelőzési standunk a Garaboncityben – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

Mint írják, témáik között szerepel a kábítószerek veszélye, az iskolai bántalmazás, a tudatos internethasználat, a közösségi oldalak felelősségteljes kezelése és minden más, ami a fiatalok biztonságát érinti. A rendőrök szeretettel várják a diákokat egy kötetlen beszélgetésre.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu