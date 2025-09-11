szeptember 11., csütörtök

Piacképes tudás

20 perce

Rekordlétszámú elsős kezdte meg a tanévet az egyetem gazdasági karán – galériával

Megkezdődött a csabai felsőoktatásban is a 2025/2026-os tanév. A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán csütörtökön köszöntötték az első évfolyamos hallgatókat.

Vincze Attila

A megjelent diákokat dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánja köszöntötte. Mint mondta, már harmadik esztendeje kezdik meg rekordlétszámmal a tanévet, háromszor egymás után pedig véletlenül nem történik ilyen.

Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar tanévnyitó ünnepség
Megkezdődött a 2025/2026-os tanév a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán, melynek keretében az elsős hallgatókat köszöntötték. Fotó: Beol.hu

A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kara a hallgatókat helyezi a középpontba

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédében kiemelte, az első évfolyamosok jó döntést hoztak, amikor a Gál Ferenc Egyetemet választották. Ezt azzal indokolta, hogy egy gigaegyetemmel ellentétben itt a Gazdasági Karon Békéscsabán mindenkit név szerint fognak ismerni, jobban odafigyelve az egyéni igényekre.

Hamarosan podcast stúdiót adnak át az intézményben

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere arról beszélt, hogy a város és az egyetem karának együttműködése által hamarosan egy podcast stúdiót avatnak az intézmény falain belül, melyet egy startup versenyből befolyt összegből valósítanak meg. Az alpolgármester a tanévkezdés alkalmával felhívta a hallgatók figyelmét a Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogram lehetőségeire is.

Egyetemi hallgatók köszöntése

Fotók: Beol.hu

A gazdasági kar piacképes tudást biztosít a diákok számára

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karára érkező diákok piacképes tudásra tehetnek szert, emellett fontos kapcsolatokat építhetnek ki. Dr. Árpási Zoltán dékán végezetül a 2025/2026-os tanév kezdetén annyit üzent a hallgatóknak, hogy a legjobb döntés volt saját magukba fektetni, bár a munka nem kerülhető meg, azonban ők megmutatják a diplomához vezető utat.


 

 

