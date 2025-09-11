Rekordlétszámú elsős kezdte meg a tanévet az egyetem gazdasági karán – galériával

A megjelent diákokat dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánja köszöntötte. Mint mondta, már harmadik esztendeje kezdik meg rekordlétszámmal a tanévet, háromszor egymás után pedig véletlenül nem történik ilyen.

Megkezdődött a 2025/2026-os tanév a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán, melynek keretében az elsős hallgatókat köszöntötték. Fotó: Beol.hu

A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kara a hallgatókat helyezi a középpontba

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédében kiemelte, az első évfolyamosok jó döntést hoztak, amikor a Gál Ferenc Egyetemet választották. Ezt azzal indokolta, hogy egy gigaegyetemmel ellentétben itt a Gazdasági Karon Békéscsabán mindenkit név szerint fognak ismerni, jobban odafigyelve az egyéni igényekre.

Hamarosan podcast stúdiót adnak át az intézményben

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere arról beszélt, hogy a város és az egyetem karának együttműködése által hamarosan egy podcast stúdiót avatnak az intézmény falain belül, melyet egy startup versenyből befolyt összegből valósítanak meg. Az alpolgármester a tanévkezdés alkalmával felhívta a hallgatók figyelmét a Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogram lehetőségeire is.