Rekordlétszámú elsős kezdte meg a tanévet az egyetem gazdasági karán – galériával
Megkezdődött a csabai felsőoktatásban is a 2025/2026-os tanév. A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán csütörtökön köszöntötték az első évfolyamos hallgatókat.
A megjelent diákokat dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánja köszöntötte. Mint mondta, már harmadik esztendeje kezdik meg rekordlétszámmal a tanévet, háromszor egymás után pedig véletlenül nem történik ilyen.
A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kara a hallgatókat helyezi a középpontba
Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédében kiemelte, az első évfolyamosok jó döntést hoztak, amikor a Gál Ferenc Egyetemet választották. Ezt azzal indokolta, hogy egy gigaegyetemmel ellentétben itt a Gazdasági Karon Békéscsabán mindenkit név szerint fognak ismerni, jobban odafigyelve az egyéni igényekre.
Hamarosan podcast stúdiót adnak át az intézményben
Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere arról beszélt, hogy a város és az egyetem karának együttműködése által hamarosan egy podcast stúdiót avatnak az intézmény falain belül, melyet egy startup versenyből befolyt összegből valósítanak meg. Az alpolgármester a tanévkezdés alkalmával felhívta a hallgatók figyelmét a Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogram lehetőségeire is.
A gazdasági kar piacképes tudást biztosít a diákok számára
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karára érkező diákok piacképes tudásra tehetnek szert, emellett fontos kapcsolatokat építhetnek ki. Dr. Árpási Zoltán dékán végezetül a 2025/2026-os tanév kezdetén annyit üzent a hallgatóknak, hogy a legjobb döntés volt saját magukba fektetni, bár a munka nem kerülhető meg, azonban ők megmutatják a diplomához vezető utat.
