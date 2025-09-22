Átadták a versenypályát a Fűzfás-zugi holtágon - galériával

Szeptember 21-én szalagátvágással és díjkiosztóval egybekötött ünnepélyes megnyitóra került sor Gyomaendrődön. A Fűzfás-zugi Versenypálya új kiszolgáló helyiséggel, pavilonnal és parkolókkal bővült. A rendezvényen a meghívott vendégekeken kívül részt vettek a MOHOSZ és az OTP bank által szervezett XV. Feeder Országos Bajnokság résztvevői és díjazottjai is.

Ünnepélyes pillanat Gyomaendrődön – Átadták a Fűzfás-zugi holtág új versenypályáját, amely a vízi sportok szerelmeseinek kínál modern lehetőségeket. Fotó: Dinya Magdolna

A Fűzfás-zug pályázati forrásból újulhatott meg

A Fűzfás-zugi holtág Versenypálya a Turisztikai fejlesztés Gyomaendrődön című projekt keretében újulhatott meg. Még 2024-ben közöltük a hírt, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata megnyerte a pályázatot és elkezdődhetnek a munkálatok, ami most meg is valósult.

A projekt egyik megvalósítási helyszíne a Fűzfás-zugi holtágon korábban kialakított horgász versenypálya környezete, ahol egy 170 m²-es kiszolgáló létesítmény épült meg a horgászok kiszolgálására (WC, vizes blokk, büfé). Az épület a jövőben alkalmas lesz kisebb rendezvények megtartására is. A pályázat részeként a holtág végétől a 46. számú főútig húzódó lokalizációs töltés szilárd útburkolatot kapott, továbbá parkolóhelyek is kialakításra kerültek.