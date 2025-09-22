39 perce
Átadták a versenypályát a Fűzfás-zugi holtágon - galériával
Megújult környezetben versenyezhetnek a gyomaendrődi horgászok. Ünnepélyes megnyitóval adták át a Fűzfás-zugi holtág Versenypályát.
Szeptember 21-én szalagátvágással és díjkiosztóval egybekötött ünnepélyes megnyitóra került sor Gyomaendrődön. A Fűzfás-zugi Versenypálya új kiszolgáló helyiséggel, pavilonnal és parkolókkal bővült. A rendezvényen a meghívott vendégekeken kívül részt vettek a MOHOSZ és az OTP bank által szervezett XV. Feeder Országos Bajnokság résztvevői és díjazottjai is.
A Fűzfás-zug pályázati forrásból újulhatott meg
A Fűzfás-zugi holtág Versenypálya a Turisztikai fejlesztés Gyomaendrődön című projekt keretében újulhatott meg. Még 2024-ben közöltük a hírt, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata megnyerte a pályázatot és elkezdődhetnek a munkálatok, ami most meg is valósult.
A projekt egyik megvalósítási helyszíne a Fűzfás-zugi holtágon korábban kialakított horgász versenypálya környezete, ahol egy 170 m²-es kiszolgáló létesítmény épült meg a horgászok kiszolgálására (WC, vizes blokk, büfé). Az épület a jövőben alkalmas lesz kisebb rendezvények megtartására is. A pályázat részeként a holtág végétől a 46. számú főútig húzódó lokalizációs töltés szilárd útburkolatot kapott, továbbá parkolóhelyek is kialakításra kerültek.
Az átadó ünnepséget Toldi Balázs polgármester nyitotta meg. Ezután Dr. Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke, és Walter Tamás, kétszeres egyéni világbajnok, többszörös csapatvilágbajnok horgászversenyző következett. A köszöntő beszédek végén a meghívott vendégek közösen vágták el a nemzeti színű szalagot. Ezután az országos bajnokság dobogósai kapták meg a jól megérdemelt kupákat, majd közös vacsorával záródott az este.
Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy továbbra is az az önkormányzat célja a versenypályával, hogy kiegészülve az új létesítménnyel olyan helyszínt biztosítson a mindenkori hasznosítónak, ahol országos versenyeket lehet rendezni. Ez által a település neve bekerülhet egy olyan körforgásba, amelynek a marketingértéke igen nagy: hiszen 800 ezer horgász van Magyarországon, és ha ők tudják, hogy hol van Gyomaendrőd, az a városnak nagyon jó reklám.
