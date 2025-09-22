szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyomaendrőd

39 perce

Átadták a versenypályát a Fűzfás-zugi holtágon - galériával

Címkék#pályázat#Turisztikai fejlesztés Gyomaendrőd#zugi holtág#környezet#létesítmény

Megújult környezetben versenyezhetnek a gyomaendrődi horgászok. Ünnepélyes megnyitóval adták át a Fűzfás-zugi holtág Versenypályát.

Szabó Tímea

Szeptember 21-én szalagátvágással és díjkiosztóval egybekötött ünnepélyes megnyitóra került sor Gyomaendrődön. A Fűzfás-zugi Versenypálya új kiszolgáló helyiséggel, pavilonnal és parkolókkal bővült. A rendezvényen a meghívott vendégekeken kívül részt vettek a MOHOSZ és az OTP bank által szervezett XV. Feeder Országos Bajnokság résztvevői és díjazottjai is.   

A Fűzfás-zugi holtág Versenypálya átadását ünnepelték Gyomaendrődön
Ünnepélyes pillanat Gyomaendrődön – Átadták a Fűzfás-zugi holtág új versenypályáját, amely a vízi sportok szerelmeseinek kínál modern lehetőségeket. Fotó: Dinya Magdolna

A Fűzfás-zug pályázati forrásból újulhatott meg

A Fűzfás-zugi holtág Versenypálya a Turisztikai fejlesztés Gyomaendrődön című projekt keretében újulhatott meg. Még 2024-ben közöltük a hírt, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata megnyerte a pályázatot és elkezdődhetnek a munkálatok, ami most meg is valósult.  

A projekt egyik megvalósítási helyszíne a Fűzfás-zugi holtágon korábban kialakított horgász versenypálya környezete, ahol egy 170 m²-es kiszolgáló létesítmény épült meg a horgászok kiszolgálására (WC, vizes blokk, büfé). Az épület a jövőben alkalmas lesz kisebb rendezvények megtartására is. A pályázat részeként a holtág végétől a 46. számú főútig húzódó lokalizációs töltés szilárd útburkolatot kapott, továbbá parkolóhelyek is kialakításra kerültek. 

Átadták a Fűzfás-zugi holtág új versenypályáját Gyomaendrődön

Fotók: Dinya Magdolna

Az átadó ünnepséget Toldi Balázs polgármester nyitotta meg. Ezután Dr. Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke, és Walter Tamás, kétszeres egyéni világbajnok, többszörös csapatvilágbajnok horgászversenyző következett. A köszöntő beszédek végén a meghívott vendégek közösen vágták el a nemzeti színű szalagot. Ezután az országos bajnokság dobogósai kapták meg a jól megérdemelt kupákat, majd közös vacsorával záródott az este.  

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy továbbra is az az önkormányzat célja a versenypályával, hogy kiegészülve az új létesítménnyel olyan helyszínt biztosítson a mindenkori hasznosítónak, ahol országos versenyeket lehet rendezni. Ez által  a település neve bekerülhet egy olyan körforgásba, amelynek a marketingértéke igen nagy: hiszen 800 ezer horgász van Magyarországon, és ha ők tudják, hogy hol van Gyomaendrőd, az a városnak nagyon jó reklám.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu