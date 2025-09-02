Legyünk még többen koraszülött mentők, fussunk – még lehet nevezni

– Meghosszabbítottuk a nevezési határidőt a IX. Linamar jótékonysági futóversenyre. Új nevezési határidő: szeptember 7. – írták a társaság közösségi oldalán. Fuss velünk egy jó ügyért, legyél te is koraszülött mentő! Figyelem! Ez az utolsó lehetőség a nevezésre – a határidő után már nem tudunk új nevezéseket fogadni. Találkozzunk Orosháza-Gyopárosfürdőn szeptember 20-án, vagy a hétvégén bárhol – utaltak arra a bejegyzésben, hogy az online futásra szeptember 19. és 21. között lesz lehetőség, így bárki, a világ bármely pontjáról részese lehet a jótékonysági kezdeményezésnek.

Legyünk minél többen a jótékonysági futóversenyen! Fotó: Linamar