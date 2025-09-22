Közeleg a fűtésszezon: elég egy hiba és a meleg helyett bajt okozunk

Ahogy hűvösödnek a napok, egyre közeledik a fűtésszezon kezdete, ezért érdemes időben felkészülni, hogy a hideg idő beálltával minden fűtőberendezés biztonságosan és hatékonyan működjön. A próbafűtés elvégzése különösen ajánlott, hiszen ilyenkor még időben fény derülhet az esetleges hibákra, és a szükséges javítások, karbantartások is elvégezhetők.

Fűtésszezon a küszöbön – a biztonság az első. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A fűtőberendezések felülvizsgálata nemcsak ajánlott, jogszabály is előírja

A fűtőberendezések felülvizsgálata nemcsak biztonsági okokból fontos, hanem jogszabály is előírja a rendszeres ellenőrzést. Gázüzemű fűtőberendezések esetén különösen fontos, hogy a szivárgásveszélyt, elhasználódott alkatrészeket időben kiszűrje egy szakember. A központi fűtőberendezések üzembe helyezése előtt minden esetben ajánlott szakértői felülvizsgálatot kérni.

Az egyedi fűtőberendezések, például fürdőszobai fűtőberendezések vagy kisebb elektromos fűtőberendezések, illetve hősugárzók is okozhatnak problémát, ha hibásan működnek vagy nem megfelelően használják őket. A régi fűtőberendezések különösen nagy odafigyelést igényelnek.

Tűzbiztonság: ne ismétlődjenek meg a régi tűzesetek!

A Katasztrófavédelem tapasztalatai szerint tűzesetek kialakulásának okai között gyakran szerepelnek meghibásodott vagy nem karbantartott fűtőeszközök. Az elmúlt években is számos, akár halálos áldozatot követelő nagy magyarországi tűzeset történt, amelyek megelőzhetők lettek volna rendszeres karbantartással. Az energiatakarékos elektromos fűtőberendezések korszerűbb és biztonságosabb alternatívát jelenthetnek, de ezeket is körültekintően kell üzemeltetni.

A tűzesetek Magyarországon túlnyomórészt emberi mulasztásra vezethetők vissza. Tipikus hiba például, amikor éghető anyagokat tárolnak a fűtőberendezések közelében, vagy nem megfelelő tüzelőanyagot használnak. Gáz fűtőberendezések esetén a szén-monoxid-mérgezés veszélye is fennáll – ezért is fontos a rendszeres ellenőrzés és a szén-monoxid-érzékelők használata.

Kéményellenőrzés és időpontfoglalás – ne hagyja az utolsó pillanatra

A gázüzemű fűtőberendezések biztonságos működéséhez elengedhetetlen a kémény rendszeres ellenőrzése is. A társasházakban automatikusan történik az ellenőrzés, de a családi házak lakóinak időpontot kell foglalniuk az ingyenes kéményseprésre. Ez legegyszerűbben a Katasztrófavédelem kéményseprés oldalán vagy a 1818-as telefonszámon keresztül végezhető el.