2 órája
Közeleg a fűtésszezon: elég egy hiba és a meleg helyett bajt okozunk
Hamarosan itt a lehűlés – de vajon minden fűtőberendezés készen áll? A fűtésszezonban egy rejtett hiba, egy elfelejtett kéményellenőrzés elég ahhoz, hogy a meleg helyett bajt hozzunk a házba.
Ahogy hűvösödnek a napok, egyre közeledik a fűtésszezon kezdete, ezért érdemes időben felkészülni, hogy a hideg idő beálltával minden fűtőberendezés biztonságosan és hatékonyan működjön. A próbafűtés elvégzése különösen ajánlott, hiszen ilyenkor még időben fény derülhet az esetleges hibákra, és a szükséges javítások, karbantartások is elvégezhetők.
A fűtőberendezések felülvizsgálata nemcsak ajánlott, jogszabály is előírja
A fűtőberendezések felülvizsgálata nemcsak biztonsági okokból fontos, hanem jogszabály is előírja a rendszeres ellenőrzést. Gázüzemű fűtőberendezések esetén különösen fontos, hogy a szivárgásveszélyt, elhasználódott alkatrészeket időben kiszűrje egy szakember. A központi fűtőberendezések üzembe helyezése előtt minden esetben ajánlott szakértői felülvizsgálatot kérni.
Az egyedi fűtőberendezések, például fürdőszobai fűtőberendezések vagy kisebb elektromos fűtőberendezések, illetve hősugárzók is okozhatnak problémát, ha hibásan működnek vagy nem megfelelően használják őket. A régi fűtőberendezések különösen nagy odafigyelést igényelnek.
Tűzbiztonság: ne ismétlődjenek meg a régi tűzesetek!
A Katasztrófavédelem tapasztalatai szerint tűzesetek kialakulásának okai között gyakran szerepelnek meghibásodott vagy nem karbantartott fűtőeszközök. Az elmúlt években is számos, akár halálos áldozatot követelő nagy magyarországi tűzeset történt, amelyek megelőzhetők lettek volna rendszeres karbantartással. Az energiatakarékos elektromos fűtőberendezések korszerűbb és biztonságosabb alternatívát jelenthetnek, de ezeket is körültekintően kell üzemeltetni.
A tűzesetek Magyarországon túlnyomórészt emberi mulasztásra vezethetők vissza. Tipikus hiba például, amikor éghető anyagokat tárolnak a fűtőberendezések közelében, vagy nem megfelelő tüzelőanyagot használnak. Gáz fűtőberendezések esetén a szén-monoxid-mérgezés veszélye is fennáll – ezért is fontos a rendszeres ellenőrzés és a szén-monoxid-érzékelők használata.
Kéményellenőrzés és időpontfoglalás – ne hagyja az utolsó pillanatra
A gázüzemű fűtőberendezések biztonságos működéséhez elengedhetetlen a kémény rendszeres ellenőrzése is. A társasházakban automatikusan történik az ellenőrzés, de a családi házak lakóinak időpontot kell foglalniuk az ingyenes kéményseprésre. Ez legegyszerűbben a Katasztrófavédelem kéményseprés oldalán vagy a 1818-as telefonszámon keresztül végezhető el.
Ha valaki több éve nem használta a fűtési rendszert, különösen fontos a fűtőberendezés és a kémény átvizsgáltatása. Ilyenkor nemcsak a biztonság, de a hatékonyság is nőhet – és energiát is megtakaríthatunk.
Meddig tart a fűtésszezon?
Korábban a fűtési időszak minden évben október 15-től április 15-ig tartott. Azonban a 676/2023. (XII. 29.) kormányrendelet módosítása alapján 2023-tól változott a hivatalos időszak: 2025-ben szeptember 15-én kezdődött, és 2026. május 15-én ér véget a fűtésszezon.
Fontos tudni, hogy a hivatalos fűtési időszak kezdete nem jelenti automatikusan azt, hogy minden lakásban aznap elindul a fűtés. Távfűtéses és központi fűtésű társas házakban általában akkor kapcsolják be a rendszert, ha a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 °C alá esik, vagy ha az időjárási előrejelzések tartós lehűlést jeleznek. Ettől az időponttól kezdve azonban a szolgáltatónak készen kell állnia arra, hogy biztosítsa a fűtést, ha az szükségessé válik.