szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges életmód

1 órája

Újra sportcipőt húznak és nyeregbe pattannak a településen

Címkék#kerékpáros#Fuss és Tekerj Elek#gyaloglás#rendezvény#útvonal

Harmadik alkalommal szerveznek futó- és kerékpáros rendezvényt Eleken szeptember 28-án, vasárnap. A Fuss és Tekerj Elek elnevezésű eseményre idén már a gyaloglás kedvelőit is várják.

Vincze Attila

Szelezsán György, Elek polgármestere arról tájékoztatott, hogy az idei évben a program a Zártszelvény Sportegyesület támogatásával valósul meg. A „Fuss és Tekerj Elek” célja a sportos és egészséges életmód népszerűsítése, továbbá lehetőséget biztosítani az amatőr futók, kerékpárosok és gyalogolni vágyók számára, hogy kedvező körülmények között mozogjanak és versenyezzenek egy jót. A szervezők nagy tisztelettel várják a város mozogni vágyó lakosait és a települést megismerni kívánó sportos gyermekeket és felnőtteket egyaránt, ahol rajtcsomaggal, befutóéremmel és egy ebéddel kedveskednek mindenkinek.

Harmadjára rajtol el a "Fuss és Tekerj Elek"
Idén harmadik alkalommal rendezik meg a „Fuss és Tekerj Elek” futó- és kerékpáros rendezvényt vasárnap. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Ezekben a kategóriákban lehet indulni az idei „Fuss és Tekerj Elek” rendezvényen

Gyermek futás:

  • 200m (rajt 09:30)
  • 500 m (rajt 09:40)
  • 1000 m (rajt 09:50)
  • További kategóriák
  • 21 km (rajt 10:00)
  • 12 km egyéni és váltó (rajt 10:30)
  • 9 km (rajt 11:00)
  • 6 km (rajt: 11:00)
  • 3 km (rajt: 10:30)

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kerékpár:

  • 50 km (Elek – Mácsa (Románia) - Elek útvonal) rajt 09:30

Helyszíni nevezés a Laudenbach téren:

  • 14 éven aluliaknak: 500 Ft
  • Gyaloglás: 1000 Ft
  • 14 éven felülieknek: 6000 Ft

További részletek és információk az esemény Facebook-oldalán találhatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu