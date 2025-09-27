Újra sportcipőt húznak és nyeregbe pattannak a településen

Szelezsán György, Elek polgármestere arról tájékoztatott, hogy az idei évben a program a Zártszelvény Sportegyesület támogatásával valósul meg. A „Fuss és Tekerj Elek” célja a sportos és egészséges életmód népszerűsítése, továbbá lehetőséget biztosítani az amatőr futók, kerékpárosok és gyalogolni vágyók számára, hogy kedvező körülmények között mozogjanak és versenyezzenek egy jót. A szervezők nagy tisztelettel várják a város mozogni vágyó lakosait és a települést megismerni kívánó sportos gyermekeket és felnőtteket egyaránt, ahol rajtcsomaggal, befutóéremmel és egy ebéddel kedveskednek mindenkinek.

Idén harmadik alkalommal rendezik meg a „Fuss és Tekerj Elek” futó- és kerékpáros rendezvényt vasárnap. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Ezekben a kategóriákban lehet indulni az idei „Fuss és Tekerj Elek” rendezvényen

Gyermek futás:

200m (rajt 09:30)

500 m (rajt 09:40)

1000 m (rajt 09:50)

További kategóriák

21 km (rajt 10:00)

12 km egyéni és váltó (rajt 10:30)

9 km (rajt 11:00)

6 km (rajt: 11:00)

3 km (rajt: 10:30)

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kerékpár:

50 km (Elek – Mácsa (Románia) - Elek útvonal) rajt 09:30

Helyszíni nevezés a Laudenbach téren:

14 éven aluliaknak: 500 Ft

Gyaloglás: 1000 Ft

14 éven felülieknek: 6000 Ft

További részletek és információk az esemény Facebook-oldalán találhatók.