22 perce
Újra sportcipőt húznak és nyeregbe pattannak a településen
Harmadik alkalommal szerveznek futó- és kerékpáros rendezvényt Eleken szeptember 28-án, vasárnap. A Fuss és Tekerj Elek elnevezésű eseményre idén már a gyaloglás kedvelőit is várják.
Szelezsán György, Elek polgármestere arról tájékoztatott, hogy az idei évben a program a Zártszelvény Sportegyesület támogatásával valósul meg. A „Fuss és Tekerj Elek” célja a sportos és egészséges életmód népszerűsítése, továbbá lehetőséget biztosítani az amatőr futók, kerékpárosok és gyalogolni vágyók számára, hogy kedvező körülmények között mozogjanak és versenyezzenek egy jót. A szervezők nagy tisztelettel várják a város mozogni vágyó lakosait és a települést megismerni kívánó sportos gyermekeket és felnőtteket egyaránt, ahol rajtcsomaggal, befutóéremmel és egy ebéddel kedveskednek mindenkinek.
Ezekben a kategóriákban lehet indulni az idei „Fuss és Tekerj Elek” rendezvényen
Gyermek futás:
- 200m (rajt 09:30)
- 500 m (rajt 09:40)
- 1000 m (rajt 09:50)
- További kategóriák
- 21 km (rajt 10:00)
- 12 km egyéni és váltó (rajt 10:30)
- 9 km (rajt 11:00)
- 6 km (rajt: 11:00)
- 3 km (rajt: 10:30)
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Kerékpár:
- 50 km (Elek – Mácsa (Románia) - Elek útvonal) rajt 09:30
Helyszíni nevezés a Laudenbach téren:
- 14 éven aluliaknak: 500 Ft
- Gyaloglás: 1000 Ft
- 14 éven felülieknek: 6000 Ft
További részletek és információk az esemény Facebook-oldalán találhatók.