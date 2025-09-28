50 perce
Közel ötszázan futottak és tekertek Eleken – galériával
Harmadjára rendezte meg a város a futó- és kerékpáros rendezvényét. A 2025-ös „Fuss és Tekerj Elek” a vártnál is nagyobb érdeklődést hozott, ugyanis több százan húztak edzőcipőt, illetve pattantak nyeregbe vasárnap délelőtt.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is több kategóriában és korcsoportban lehetett nevezni a „Fuss és Tekerj Elek” elnevezésű rendezvényre, melyen most már az amatőr futók és a kerékpározók mellett a gyaloglás szerelmesei is indulhattak. A szervezők a vasárnap délelőtti rajtra a mozogni vágyó lakosokat és a települést megismerni kívánó sportos gyermekeket és felnőtteket egyaránt várták, ahol rajtcsomaggal, befutóéremmel és egy ebéddel kedveskedtek mindenkinek. Pásztor Olivér kérdésünkre elmondta, Gyuláról utazott át a rendezvényre és másodjára indult el a 21 km-es futáson.
– Szeretek idejárni, mert a rendezvény nagy tömeget mozgat meg, élményszámba megy, továbbá kulturált, jó a közeg és sok futótársam van, akikkel jó barátságok alakultak ki – fogalmazott az egyébként masszőrként dolgozó amatőr futó.
Több mint 300 gyermek is indult az idei „Fuss és Tekerj Elek” rendezvényen
Szelezsán György, Elek polgármestere is tevékenyen részt vett a szervezésben, sőt futóként is jelen volt az eseményen. Mint köztudott, a városvezető nagy sportrajongó és évek óta rendszeresen fut, így nem lehetett kérdés, hogy ő is edzőcipőt húzzon. A polgármester a Beol.hu-nak arról számolt be, hogy a vártnál nagyobb volt az érdeklődés a rendezvény iránt, ami már az előnevezések során megmutatkozott. Mint mondta, több mint 300-an neveztek elő a „Fuss és Tekerj Elek” idei megmérettetéseire, a helyszínen pedig több mint százan tették meg ugyanezt, így közel ötszáz sportoló vett részt az eseményen. Kiemelte, ez több mint a duplája a két évvel ezelőtti számnak, a tavalyi, közel háromszázas részvételt is bőven túlszárnyalja.
– Az idei évben először tettük lehetővé azt, hogy gyalogosok is induljanak a rendezvényen, mellyel az volt a célunk, hogy mindenki, aki szeretne egy kicsit mozogni, a közösségi programunkon részt vehessen, így dédszülők, nagyszülők, unokák, dédunokák együtt tudtak sportolni – jegyezte meg.
Még Romániából is érkeztek résztvevők
Szelezsán György hozzátette, idén is a futás számított a legnépszerűbbnek, de 80-80 fő körül volt a kerékpáros és a gyalogló indulók száma, ami szintén szép eredmény. A polgármester külön örült annak, hogy több mint 200 gyermek vett részt az eseményen, ahová egyébként fele-fele arányban érkeztek Elek városából, valamint a környező településekről, de Romániából is jöttek.
