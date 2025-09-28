Közel ötszázan futottak és tekertek Eleken – galériával

Több mint 300 gyermek is indult az idei „Fuss és Tekerj Elek” rendezvényen

Szelezsán György, Elek polgármestere is tevékenyen részt vett a szervezésben, sőt futóként is jelen volt az eseményen. Mint köztudott, a városvezető nagy sportrajongó és évek óta rendszeresen fut, így nem lehetett kérdés, hogy ő is edzőcipőt húzzon. A polgármester a Beol.hu-nak arról számolt be, hogy a vártnál nagyobb volt az érdeklődés a rendezvény iránt, ami már az előnevezések során megmutatkozott. Mint mondta, több mint 300-an neveztek elő a „Fuss és Tekerj Elek” idei megmérettetéseire, a helyszínen pedig több mint százan tették meg ugyanezt, így közel ötszáz sportoló vett részt az eseményen. Kiemelte, ez több mint a duplája a két évvel ezelőtti számnak, a tavalyi, közel háromszázas részvételt is bőven túlszárnyalja.

– Az idei évben először tettük lehetővé azt, hogy gyalogosok is induljanak a rendezvényen, mellyel az volt a célunk, hogy mindenki, aki szeretne egy kicsit mozogni, a közösségi programunkon részt vehessen, így dédszülők, nagyszülők, unokák, dédunokák együtt tudtak sportolni – jegyezte meg.

Még Romániából is érkeztek résztvevők

Szelezsán György hozzátette, idén is a futás számított a legnépszerűbbnek, de 80-80 fő körül volt a kerékpáros és a gyalogló indulók száma, ami szintén szép eredmény. A polgármester külön örült annak, hogy több mint 200 gyermek vett részt az eseményen, ahová egyébként fele-fele arányban érkeztek Elek városából, valamint a környező településekről, de Romániából is jöttek.