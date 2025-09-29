szeptember 29., hétfő

Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss és segíts! jótékonysági futóversenyt

Címkék#Gál Ferenc Egyetem#Fuss és segít#sport#Békéscsaba

A Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Egyetem immáron ötödik alkalommal rendez közösen jótékonysági futóversenyt. A Fuss és segíts! verseny célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, a sport közösségépítő erejére, az összefogás és a jótékonykodás fontosságára.

Papp Gábor
Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss és segíts! jótékonysági futóversenyt

Ismét futnak és segítenek.

Forrás: Beol.hu

Fotó: Lehoczky Péter

A verseny időpontja:

Október 5., vasárnap

8.00: Kapunyitás.

9.30: Gyermekfutamok rajtja.

10.00: Felnőttfutamok rajtja.

10.05: Gyermekfutamok eredményhirdetése.

11.00: 3 km, 6 km eredményhirdetése.

12.30: 12 km eredményhirdetése

A versenyközpont helyszíne: Békéscsaba főtere

Minden nevezett versenyző rajtcsomagot és egyedi befutó érmet kap. Az online előnevezés és helyszíni nevezés egyaránt biztosított.

Maximális nevezési létszám 800 fő.

Előnevezés az alábbi linken érhető el. Előnevezést kedd este 23.59-ig, vagy a maximális létszám beteltéig fogadnak.

 

 

