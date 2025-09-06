Újabb csúcsot hódított meg a halál torkából visszatért hegymászó

Fülöp Gábor hegymászó a Volcanic Seven Summit elnevezésű kihívást teljesíti, melynek lényege, hogy meghódítsa a hét földrész hét legmagasabb vulkánját. Az augusztusi, Pápua Új-Guinea-i látogatása során mászta meg a Mount Giluwe vulkánt, amely 4360 méteres magasságával Óceánia legmagasabb vulkánja.

Fülöp Gábor hegymászó a Pápua Új-Guineában található Mount Gilowe tetején a magyar zászlóval. Fotó: Fülöp Gábor Facebook-oldala

Csaknem tragédiába torkollott Fülöp Gábor hegymászó chilei kalandja

Fülöp Gábor a Beol.hu megkeresésére elmondta, hogy idén februárban vágott neki negyedjére a chilei Ojos del Salado megmászásának, amely a világ legmagasabb vulkánja. Sajnos azonban a mászás majdnem tragédiává vált. Mint megírtuk, a hegymászó a vulkán meghódítása közben eltévedt, de szerencsére a szarvasi Molnár Ábel társát sikerült megmenteni. A sportoló

súlyosan kiszáradt

és kis híján az ujjai is elfagytak,

de végül teljesen rendbe jött. Kiemelte, hogy sokan akkor azt mondták neki, hogy ez lesz az a pont, ahol megáll és nem folytatja tovább a mászást, viszont a családja tudta, hogy véghez akarja vinni a kihívást, így végül nem akadályozták meg abban, hogy tovább kövesse az álmait. Talán azért sem, mert a Mount Giluwe nem kívánt tőle olyan nagy előkészületeket, mondhatni a hét vulkán közül ez tűnt előzetesen a legkönnyebben teljesíthetőnek. Utólag azért kiderült, hogy egyáltalán nem volt annyira zökkenőmentes a dolog.

Csak az jön el idáig, aki ezt a kihívást teljesíteni akarja

Fülöp Gábor, egyik korábbi mászótársával, Kelemen Zsolttal vágott neki az útnak. Ugyanakkor elmondása szerint már a kiutazás sem volt egyszerű, hiszen három nap alatt összesen négy repülőjáratra szálltak fel ahhoz, hogy odaérjenek Pápua Új-Guineába. Mint fogalmazott, még az ottani fővárosból is egy belföldi járattal kellett a csúcs közelében található településre repülniük. Elmesélte, hogy amint megérkeztek, rögtön helyi vezetők vették körbe őket, mert a város finoman szólva sem biztonságos, ugyanis komoly gondokat okoz arrafelé a bűnözés, így kíséret nélkül sehova sem engedték őket. Fülöp Gábor hangsúlyozta, hogy a hegy egyébként nem túl népszerű a mászók körében, hiszen csak az Alpokban 82 db hasonló négyezres csúcs van. Szerinte ide csak az jön, akit érint a VS7 kihívás.