Újabb csúcsot hódított meg a halál torkából visszatért hegymászó
Alig fél évvel a februári, majdnem végzetesnek bizonyult mászása után újra felért a csúcsra a magyar sportoló. Fülöp Gábor hegymászó augusztus 10. és 20. között meghódította Pápua Új-Guinea legmagasabb vulkánját is, és már csak egy lépésre van kitűzött céljától.
Fülöp Gábor hegymászó a Volcanic Seven Summit elnevezésű kihívást teljesíti, melynek lényege, hogy meghódítsa a hét földrész hét legmagasabb vulkánját. Az augusztusi, Pápua Új-Guinea-i látogatása során mászta meg a Mount Giluwe vulkánt, amely 4360 méteres magasságával Óceánia legmagasabb vulkánja.
Csaknem tragédiába torkollott Fülöp Gábor hegymászó chilei kalandja
Fülöp Gábor a Beol.hu megkeresésére elmondta, hogy idén februárban vágott neki negyedjére a chilei Ojos del Salado megmászásának, amely a világ legmagasabb vulkánja. Sajnos azonban a mászás majdnem tragédiává vált. Mint megírtuk, a hegymászó a vulkán meghódítása közben eltévedt, de szerencsére a szarvasi Molnár Ábel társát sikerült megmenteni. A sportoló
- súlyosan kiszáradt
- és kis híján az ujjai is elfagytak,
de végül teljesen rendbe jött. Kiemelte, hogy sokan akkor azt mondták neki, hogy ez lesz az a pont, ahol megáll és nem folytatja tovább a mászást, viszont a családja tudta, hogy véghez akarja vinni a kihívást, így végül nem akadályozták meg abban, hogy tovább kövesse az álmait. Talán azért sem, mert a Mount Giluwe nem kívánt tőle olyan nagy előkészületeket, mondhatni a hét vulkán közül ez tűnt előzetesen a legkönnyebben teljesíthetőnek. Utólag azért kiderült, hogy egyáltalán nem volt annyira zökkenőmentes a dolog.
Csak az jön el idáig, aki ezt a kihívást teljesíteni akarja
Fülöp Gábor, egyik korábbi mászótársával, Kelemen Zsolttal vágott neki az útnak. Ugyanakkor elmondása szerint már a kiutazás sem volt egyszerű, hiszen három nap alatt összesen négy repülőjáratra szálltak fel ahhoz, hogy odaérjenek Pápua Új-Guineába. Mint fogalmazott, még az ottani fővárosból is egy belföldi járattal kellett a csúcs közelében található településre repülniük. Elmesélte, hogy amint megérkeztek, rögtön helyi vezetők vették körbe őket, mert a város finoman szólva sem biztonságos, ugyanis komoly gondokat okoz arrafelé a bűnözés, így kíséret nélkül sehova sem engedték őket. Fülöp Gábor hangsúlyozta, hogy a hegy egyébként nem túl népszerű a mászók körében, hiszen csak az Alpokban 82 db hasonló négyezres csúcs van. Szerinte ide csak az jön, akit érint a VS7 kihívás.
Az esőerdő és a mocsaras körülmények megnehezítették a hegymászók dolgát
A Mount Giluwe a hegy a magasságából adódóan tehát nem tűnt annyira veszélyes vállalkozásnak, már csak a környezeti körülmények miatt sem, de azért tartogatott bőven kihívást így is. A hegymászók nagyjából 2200 méterről indultak el, és az alaptáborig mintegy 10 km-es utat tettek meg. Az út több mint fele az esőerdőben zajlott, folyamatos esőzések, csúszós, néhol mocsaras körülmények nehezítették a dolgukat. Megjegyezte, hogy az alaptáborban csak ők voltak, rajtuk kívül senki nem tartózkodott akkor ott. Aztán másnap mindössze két kísérő, egyszerű földművesek tartottak velük a csúcsra, a másik három kísérőjük lent maradt az alaptáborban. Innen mindössze három óra alatt el is érték csúcsot. Mire feljutottak, gyönyörű, tiszta idő fogadta őket, ahol eddig mindössze négy magyar járt, köztük a szarvasi Molnár Ábel 2022-ben. Ezzel Fülöp Gábor a VS7 kihívás hatodik állomását is teljesítette, és beérte Molnár Ábelt. A világon egyébként eddig mindössze 25 ember mászta meg mind a hét vulkáni csúcsot.
Még egy extra program is belefért a csúcstámadás után
Fülöp Gábor elmondta, hogy a mászás után részt vett a híres Hagen Show fesztiválon, amin több mint 120 pápua törzs díszes viseletekben, egyedi festéssel a testükön sereglett össze. Kiemelte, hogy az évente egyszer megrendezett hatalmas fesztiválon rengeteg ember táncolt, énekelt egyszerre a turisták kameratüzében. Egyébként Fülöp Gábor azt is elmondta, hogy a híresztelésekkel ellentétben már az 50-es évek óta be van tiltva Pápua Új-Guineában a kannibalizmus, mégpedig azért, mert az emberi agy fogyasztásától halálos kórt lehet kapni. Azonban úgy hallotta, hogy vannak még olyan elszigetelt népcsoportok a környéken, ahol még mindig nem halt ki ez a szokás. A mászásról és a Hagen Showról Fülöp Gábor Facebook-oldalán további fotók is megtekinthetők.
Már csak egy antarktiszi küldetés van hátra
A hét vulkáni hegyből így már csak egy antarktiszi küldetés van hátra, ehhez azonban az ottani extrém hideg időjárás miatt több felkészülés és emellett jóval nagyobb anyagi fedezet is kell. Fülöp Gábor három éven belül szeretné ezt a csúcsot is meghódítani. Hozzátette, jó lenne az utolsó kihívást Molnár Ábellel együtt teljesíteni. De ez már a jövő zenéje.