Érdemes figyelni – forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomásnál
Forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomásnál. A munkálatok több héten át tartanak, így mindenképpen érdemes nagyon figyelni a területen a forgalomkorlátozás miatt.
Az Alföldvíz Zrt. megbízásából a Futizo Kft. szeptember 24-én, szerdán megkezdte a gyulai vasútállomás előtt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésében az ivóvízkiváltás forgalomkorlátozással járó kivitelezési munkáit.
Forgalomkorlátozás: három ütemben végzik el a munkálatokat
A kivitelezési munkák három ütemben végzik el.
Az I. ütemben a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésében, valamint a vasútállomás előtti parkolóban történik burkolatbontással és munkagödör kialakítással járó munkavégzés. Az első ütem időtartama várhatóan 3-4 hét.
Ezen időszak alatt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésénél mindhárom utcát érintő lámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A vasútállomás előtt lévő buszmegállóból induló buszjáratok a Halácsy utca-Ajtóssy A. utca-Kárpát utca-Béke sugárút útvonalon tudnak majd közlekedni.
A második ütem három hétig tart majd
A II. ütemben a Madách utcai szakaszon lesz munkavégzés, ami várhatóan három hétig tart majd.
Ezen időszak alatt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésénél mind három utcát érintő lámpás forgalomirányítás lesz érvényben, valamint az Irinyi J. utca Madách utca felőli kereszteződését lezárják.
A burkolatot is helyreállítják
A III. ütemben a burkolat-helyreállítási munkákat végeznek. Ezen időszak alatt már csak alkalmanként jelzőőrös irányítás várható. A végleges befejezési határidő 2025. november 30.
