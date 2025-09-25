szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Munkálatok

2 órája

Érdemes figyelni – forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomásnál

Címkék#Béke sugárút#Madách utca#Halácsy utca#munkálatok#burkolat

Forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomásnál. A munkálatok több héten át tartanak, így mindenképpen érdemes nagyon figyelni a területen a forgalomkorlátozás miatt.

Papp Gábor

Az Alföldvíz Zrt. megbízásából a Futizo Kft. szeptember 24-én, szerdán megkezdte a gyulai vasútállomás előtt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésében az ivóvízkiváltás forgalomkorlátozással járó kivitelezési munkáit.

Forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomáson
A forgalomkorlátozás már életbe lépett. Fotó: Illusztráció

Forgalomkorlátozás: három ütemben végzik el a munkálatokat

A kivitelezési munkák három ütemben végzik el.

Az I. ütemben a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésében, valamint a vasútállomás előtti parkolóban történik burkolatbontással és munkagödör kialakítással járó munkavégzés. Az első ütem időtartama várhatóan 3-4 hét.

Ezen időszak alatt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésénél mindhárom utcát érintő lámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A vasútállomás előtt lévő buszmegállóból induló buszjáratok a Halácsy utca-Ajtóssy A. utca-Kárpát utca-Béke sugárút útvonalon tudnak majd közlekedni.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A második ütem három hétig tart majd

A II. ütemben a Madách utcai szakaszon lesz munkavégzés, ami várhatóan három hétig tart majd.

Ezen időszak alatt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésénél mind három utcát érintő lámpás forgalomirányítás lesz érvényben, valamint az Irinyi J. utca Madách utca felőli kereszteződését lezárják.

A burkolatot is helyreállítják

A III. ütemben a burkolat-helyreállítási munkákat végeznek. Ezen időszak alatt már csak alkalmanként jelzőőrös irányítás várható. A végleges befejezési határidő 2025. november 30.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu