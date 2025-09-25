Érdemes figyelni – forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomásnál

Az Alföldvíz Zrt. megbízásából a Futizo Kft. szeptember 24-én, szerdán megkezdte a gyulai vasútállomás előtt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésében az ivóvízkiváltás forgalomkorlátozással járó kivitelezési munkáit.

A forgalomkorlátozás már életbe lépett.

Forgalomkorlátozás: három ütemben végzik el a munkálatokat

A kivitelezési munkák három ütemben végzik el.

Az I. ütemben a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésében, valamint a vasútállomás előtti parkolóban történik burkolatbontással és munkagödör kialakítással járó munkavégzés. Az első ütem időtartama várhatóan 3-4 hét.

Ezen időszak alatt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésénél mindhárom utcát érintő lámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A vasútállomás előtt lévő buszmegállóból induló buszjáratok a Halácsy utca-Ajtóssy A. utca-Kárpát utca-Béke sugárút útvonalon tudnak majd közlekedni.

A második ütem három hétig tart majd

A II. ütemben a Madách utcai szakaszon lesz munkavégzés, ami várhatóan három hétig tart majd.

Ezen időszak alatt a Béke sugárút-Halácsy utca-Madách utca kereszteződésénél mind három utcát érintő lámpás forgalomirányítás lesz érvényben, valamint az Irinyi J. utca Madách utca felőli kereszteződését lezárják.