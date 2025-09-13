szeptember 13., szombat

Kuriózum a térségben

3 órája

Megnyílt az új fogászati centrum Békéscsabán, sorra jelentkeznek be

Címkék#fogászati centrum#intraorális#Aviora Med#Dr Bartha Elvira#fogászatig szájsebészet#szakorvos#szakember#Békéscsaba

Komplex fogászati szolgáltatást nyújt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a legprofibb szakembereket maga mögött tudó, minap megnyitott Aviora Med fogászati centrum Békéscsabán. Diagnosztikától, fogszabályzástól a gyermek- és felnőtt fogászatig, a szájsebészetig széles a paletta. Ingyenes állapotfelmérést végeznek, konzultációt biztosítanak.

Nyemcsok László

Komplex fogászati szolgáltatást nyújt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a minap megnyitott Aviora Med fogászati centrum Békéscsabán, a dr. Becsey Oszkár utcában, frekventált, jól megközelíthető helyen, ingyenes parkolásra pedig az igatlanon belül lehetőség van.

az fogászati centrumban már most nagy a forgalom
Az Aviora Med fogászati centrum már a nyitás után közkedvelt lett Fotó: Dinya Magdolna

Ingyenes állapotfelmérést is végeznek

Diagnosztikától, fogszabályzástól a gyermek- és felnőtt fogászatig, a szájsebészetig széles a paletta. Ingyenes állapotfelmérést végeznek, konzultációt biztosítanak.

A fogászati centrum a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt

Ahogy a tulajdonosok fogalmaztak, komplex fogászati szolgáltatást nyújtanak egy helyen. A legprecízebb digitális technikákat használják a szakemberek az összes területen. A fogorvosi diagnosztikát egy modern, háromdimenziós képalkotó eljárás szolgálja, melynek segítségével a legapróbb részletek is felderíthetők (CBCT). Panoráma röntgen, teleröntgen és intraorális röntgen is segíti a komplex fogászati eljárást.

Rugalmas időpont-egyeztetést biztosítanak

Összeállt az orvosi csapat is, dr. Mester Mónika Klára fogszabályzó szakorvos, dr. Bartha Elvira fogorvos, dr. Megyeri Csilla fogorvos és dr. Csík Dávid fogorvos. Rugalmas időpont-egyeztetést, rövid várakozási időt biztosítanak. Ami még fontos a betegek ellátása szempontjából, szombaton délelőtt is fogadják a pácienseket. 

 

 

