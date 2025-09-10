szeptember 10., szerda

Gyógytorna

46 perce

Az irodai dolgozókat is megmozgatták a központi kórházban - videóval

Címkék#beol videó#Békés Vármegyei Központi Kórházban#Fizioterápia Világnapja#Központi Gyógytornász Szolgálat#gerinctorna#program

Nyak-váll-gerinctornát tartottak a Békés Vármegyei Központi Kórházban, Gyulán a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály tornatermében gyógytornászok vezetésével. Az intézmény ezzel csatlakozott a Fizioterápia Világnapja alkalmából a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága által életre hívott országos rendezvénysorozathoz.

Papp Gábor

A Fizioterápia Világnapja alkalmából életre hívott program legfőbb célja, hogy a lakosság körében minél ismertebbé tegye a gyógytornász hivatást és annak sokszínűségét.

A fizioterápia világnapján Gyulán is mozogtak
A Fizioterápia Világnapja alkalmából tartottak gyógytornát.

A Fizioterápia Világnapja: főként az irodai dolgozók számára szerveztek tornát

A Békés Vármegyei Központi Kórházban a Központi Gyógytornász Szolgálata a fenti programhoz csatlakozva az intézmény dolgozói, elsősorban irodai dolgozók számára 30 perces nyak-váll-gerinctornát szervezett, a sajtónyilvános eseményt Gyulán a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály tornatermében hívták életre gyógytornászok vezetésével. A Gyula Tv tudósításából kiderül, a foglalkozásban főként az ülőmunkát végzőket mozgatták meg, olyan módon, hogy a gyakorlatokat haza is vihessék, illetve később is folytathassák.

 

 

