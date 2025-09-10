Az irodai dolgozókat is megmozgatták a központi kórházban - videóval

A Fizioterápia Világnapja alkalmából életre hívott program legfőbb célja, hogy a lakosság körében minél ismertebbé tegye a gyógytornász hivatást és annak sokszínűségét.

A Fizioterápia Világnapja: főként az irodai dolgozók számára szerveztek tornát

A Békés Vármegyei Központi Kórházban a Központi Gyógytornász Szolgálata a fenti programhoz csatlakozva az intézmény dolgozói, elsősorban irodai dolgozók számára 30 perces nyak-váll-gerinctornát szervezett, a sajtónyilvános eseményt Gyulán a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály tornatermében hívták életre gyógytornászok vezetésével. A Gyula Tv tudósításából kiderül, a foglalkozásban főként az ülőmunkát végzőket mozgatták meg, olyan módon, hogy a gyakorlatokat haza is vihessék, illetve később is folytathassák.