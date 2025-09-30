szeptember 30., kedd

Keresi a lányt

1 órája

Szokatlan dolgot tett a nő a Békéscsabára tartó vonaton, most az egész város őt keresi

Címkék#békéscsabai#Keleti#kaland#fiú#szerelem

Egy hirtelen fékezéskor dobbant nagyot a férfi szíve, most kétségbeesetten keresi a lányt.

Beol.hu

A helyi csoportokban időről időre felbukkannak olyan üzenetek, melyekben valaki egy lányt vagy egy fiút próbál megtalálni utólag. Most ismét egy ilyen  jelent meg az egyik csoportban.

Vonatozás közben történt a kaland, vajon lesz-e folytatás? Fotó: Illusztráció: MW

„Keresem azt a lányt, akivel szeptember 27-én, szombaton együtt utaztunk a Keletiből. Egy hirtelen fékezéskor kiborult az üdítőm, ő ezt látva pedig segített feltörölni. Ezután váltottunk pár szót, majd ugyanígy leszálláskor is. Hihetetlenül kedves volt, és nagyon szép is. Szerettem volna elkérni az elérhetőségét, de gyűrűt láttam az ujján, amitől visszakoztam – pedig hát nem biztos, hogy olyan gyűrű volt. Nem sok esélyt látok rá, hogy eljut hozzád ez az üzenet, de ha mégis, és úgy érzed, kérlek, jelentkezz” – írta valaki és egy e-mail címet is megadott. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hogy jelentkezik-e a lány, azt nem tudjuk, mi megosztottuk a kérést.


 

 

 

