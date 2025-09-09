1 órája
Elképesztő sikereket értek el a táncosok Barcelonában
Elképesztő, évek óta nem látott eredményekkel tértek haza a táncosok a katalán nagyvárosból, a Barcelona World Dance Experience világversenyről. A FitDance Center versenyzői három arany- és egy ezüstérmet szereztek.
A kemény felkészülés jellemezte a FitDance Center táncosainak augusztusát. A szünetek és a nyaralások ellenére igyekeztek minél több időt együtt tölteni a próbateremben, hiszen tudták, hogy nagy feladattal szembesülnek majd a Barcelona World Dance Experience-en, amelyet a napokban, szeptember elején rendeztek a katalán nagyvárosban – ismertette Kerekes Judit, a FitDance Center vezetője.
Óriási sikereket értek el a barcelonai világversenyen a FitDance Center táncosai
A csapatot két fiatal táncpedagógus, a FitDance Center egykori növendékei, Sándor Dorka és Sióréti Sára kísérte el Barcelonába, ahol a békéscsabai és gyulai táncosok elképesztő, a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt eredményeket értek el:
- a FitDance Gen Z csapata – Sándor Dorka, Krizsán Gréta, Ludvig Veronika, Sztana Léda, Sarkadi Kata,Petrovszki Tamás és Békési Dominik – felnőtt kiscsoport kategóriában aranyat,
- Krizsán Gréta felnőtt szóló kategóriában aranyat,
- Békési Dominik junior szóló kategóriában aranyat,
- Sarkadi Kata és Petrovszki Tamás junior duó kategóriában ezüstöt
szerzett.
Kerekes Judit szerint ez az eredmény nem csak a táncosoké
A felkészítésben és a sikerben hatalmas szerepet játszottak edzőik és mentoraik, azaz Sándor Dorka, Sióréti Sára, Kerekes Judit és Ancsin Réka, akik szakmai tudásukkal és lelkesedésükkel vezették a csapatot a győzelemig. Kerekes Judit, a FitDance Center vezetője kiemelte: ez az eredmény nemcsak a táncosoké, hanem az egész FitDance Center közösségé is – szülőké, barátoké, támogatóké –, akik végigkísérték és biztatták a versenyzőket az úton.
