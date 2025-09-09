Elképesztő sikereket értek el a táncosok Barcelonában

A kemény felkészülés jellemezte a FitDance Center táncosainak augusztusát. A szünetek és a nyaralások ellenére igyekeztek minél több időt együtt tölteni a próbateremben, hiszen tudták, hogy nagy feladattal szembesülnek majd a Barcelona World Dance Experience-en, amelyet a napokban, szeptember elején rendeztek a katalán nagyvárosban – ismertette Kerekes Judit, a FitDance Center vezetője.

Elképesztő eredményekkel tértek haza a FitDance Center békéscsabai és gyulai táncosai egy barcelonai világversenyen. Fotó: FitDance Center

Óriási sikereket értek el a barcelonai világversenyen a FitDance Center táncosai

A csapatot két fiatal táncpedagógus, a FitDance Center egykori növendékei, Sándor Dorka és Sióréti Sára kísérte el Barcelonába, ahol a békéscsabai és gyulai táncosok elképesztő, a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt eredményeket értek el:

a FitDance Gen Z csapata – Sándor Dorka, Krizsán Gréta, Ludvig Veronika, Sztana Léda, Sarkadi Kata,Petrovszki Tamás és Békési Dominik – felnőtt kiscsoport kategóriában aranyat,

Krizsán Gréta felnőtt szóló kategóriában aranyat,

Békési Dominik junior szóló kategóriában aranyat,

Sarkadi Kata és Petrovszki Tamás junior duó kategóriában ezüstöt

szerzett.

Kerekes Judit szerint ez az eredmény nem csak a táncosoké

A felkészítésben és a sikerben hatalmas szerepet játszottak edzőik és mentoraik, azaz Sándor Dorka, Sióréti Sára, Kerekes Judit és Ancsin Réka, akik szakmai tudásukkal és lelkesedésükkel vezették a csapatot a győzelemig. Kerekes Judit, a FitDance Center vezetője kiemelte: ez az eredmény nemcsak a táncosoké, hanem az egész FitDance Center közösségé is – szülőké, barátoké, támogatóké –, akik végigkísérték és biztatták a versenyzőket az úton.