Ilyen még nem volt: a férj és a feleség egyszerre kapott állami kitüntetést
Elismerésre méltő érdekességre hívta fel a figyelmet Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő. Férj és feleség egyszerre vehetett át rangos állami elismerést.
– Próbáltam utánanézni, korábbi kitüntetettek adatait kutatni, de nem találtam arra példát, hogy férj és feleség egy időpontban, de két különböző területen végzett kiemelkedő munkáért kapott állami kitüntetést. Ez a megtiszteltetés érte a Dávid-házaspárt, amihez személyesen is gratuláltam – olvasható Herczeg Tamás országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében.
Férj és feleség rangos elismerése
Dávid Sándor Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült a Béthel Alapítvány nyugalmazott kuratóriumi elnökeként a szociális, mentális vagy egyéb egészségügyi okokból leszakadó emberek számára nyújtott elhivatott önkéntes segítő tevékenysége elismeréseként.
Dávidné Hidvégi Julianna klinikai szakpszichológus Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehetett át az áldozatsegítő rendszer keretében igénybe vehető pszichológusi szolgáltatás koordinációja érdekében nyújtott magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.
