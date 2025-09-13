szeptember 13., szombat

Kornél névnap

28°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

1 órája

Ilyen még nem volt: a férj és a feleség egyszerre kapott állami kitüntetést

Címkék#Dávid Sándor#Dávidné Hidvégi Julianna#Magyar Bronz Érdemkereszt#Béthel Alapítvány#elismerés

Elismerésre méltő érdekességre hívta fel a figyelmet Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő. Férj és feleség egyszerre vehetett át rangos állami elismerést.

– Próbáltam utánanézni, korábbi kitüntetettek adatait kutatni, de nem találtam arra példát, hogy férj és feleség egy időpontban, de két különböző területen végzett kiemelkedő munkáért kapott állami kitüntetést. Ez a megtiszteltetés érte a Dávid-házaspárt, amihez személyesen is gratuláltam – olvasható Herczeg Tamás országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében.

Családban marad: egyszerre kapott állami elismerést férj és feleség
Dávid Sándort és feleségét Dávidné Hidvégi Juliannát  Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő köszöntötte. Férj és feleség egyszerre vehetett át rangos állami elismerést. Fotó: Facebook

Férj és feleség rangos elismerése

Dávid Sándor Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült a Béthel Alapítvány nyugalmazott kuratóriumi elnökeként a szociális, mentális vagy egyéb egészségügyi okokból leszakadó emberek számára nyújtott elhivatott önkéntes segítő tevékenysége elismeréseként.

Dávidné Hidvégi Julianna klinikai szakpszichológus Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehetett át az áldozatsegítő rendszer keretében igénybe vehető pszichológusi szolgáltatás koordinációja érdekében nyújtott magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu